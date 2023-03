Polo-Nachfolger: VW nimmt Kampf um bezahlbare Stromer auf - und will wichtige Schallmauer unterbieten

Von: Patrick Freiwah

Neue Elektroautos sind teuer. VW will das ändern - und bringt einen Stromer im Kleinwagenformat.

Hamburg/Wolfsburg - Auch wenn Elektroautos in Ländern wie Deutschland immer mehr werden: Stromer kosten viel Geld in der Anschaffung, sind nach wie vor teurer als vergleichbare Verbrennermodelle. Dass sich dies künftig ändert, verlangt Volker Wissing: Deutschlands Verkehrsminister erklärte in einem Gespräch mit Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten, hiesige Hersteller würden verstärkt „auf hochpreisige Autos setzen“, während die Preise jedoch dringend verbraucherfreundlicher sein müssten. „Im Augenblick kosten Elektroautos im Durchschnitt 53.000 Euro“, stellte Wissing fest und fordert von der Automobilindustrie ein „breites Angebot in allen Preissegmenten“.

VW scheint dieser Forderung in absehbarer Zeit nachkommen zu wollen. Einerseits erklärte der Autokonzern kürzlich, dass der Basispreis für den VW ID.3 auf unter 40.000 Euro sinken soll: Marken-Vertriebschefin Imelda Labbé ließ gegenüber dem Handelsblatt wissen, VW wolle „Elektromobilität weiter in die Breite tragen, dafür sind attraktive Einstiegspreise ein wichtiger Hebel“. Ihr zufolge möchte Volkswagen den bislang günstigsten Stromer der Marke statt bisher für 44.000 Euro auf unter 40.000 Euro drücken. Dabei handelt es sich im Zuge eines Facelifts um ein abgespecktes Basismodell.

VW plant Elektro-Kleinwagen unterhalb des ID.3 - für weniger als 25.000 Euro

Dass es VW mit der Preissenkung für das elektrische Golf-Pendant nicht belassen wird, verdeutlicht eine Kleinwagen-Studie, die nun VW-Markenchef Thomas Schäfer vorgestellt hat: Ab 2025 möchten die Wolfsburger ein preiswertes Elektroauto für ganz Europa auf den Markt bringen. Die wirklichkeitsnahe Studie trägt die Bezeichnung ID.2all und soll nach dem Verkaufsstart weniger als 25.000 Euro kosten, so die Ankündigung am Rande des Events in Hamburg. Neben dem günstigen Einstiegspreis ist eine weitere Besonderheit, dass es sich um den ersten Fronttriebler auf Basis der Elektro-Plattform MEB handeln wird. Weitere Eckdaten:

Abmessungen (L x B x H): 4,05 m x 1,81 m x 1,53 m

Leistung: 166 kW / 226 PS

Reichweite: etwa 450 Kilometer (WLTP)

Ladezeit: 10 bis 80 Prozent in 20 Minuten

Höchstgeschwindigkeit: bis 160 km/h

Beschleunigung: 0 auf 100 km/h in unter 7 sek.

Ladevolumen Kofferraum: 490 - 1330 l

Dem Vernehmen nach handele es sich bei dem als VW ID.2 angebotenen E-Auto um eine Art „Testballon“, um die Ertragsmöglichkeiten im Bereich elektrische Kleinwagen zu optimieren. Wie das Handelsblatt ausführt, seien die kleinen Stromer aufgrund der Diskrepanz zwischen Produktionskosten und möglichem Verkaufspreis nach wie vor ein Minusgeschäft. Eine andere Wahl dürfte der Konzern hingegen nicht haben: Auch andere Autohersteller planen Stromer im unteren Preisbereich (siehe unten).

Volkswagen plant zehn neue Elektroautos - VW ID.2 ist eines davon

Insgesamt möchte Volkswagen bis 2026 zehn E-Auto-Neuheiten auf den Markt bringen. In diesem Jahr gehen das Facelift des VW ID.3, der ID.Buzz sowie die elektrische Limousine VW ID.7 an den Start. Außerdem erklärte das Unternehmen, man arbeite trotz der Herausforderungen im kostenträchtigen Automotive-Sektor auch an einem E-Modell, das für unter 20.000 Euro erhältlich sein soll. So laufen im Hintergrund die Planungen für einen möglichen elektrischen Nachfolger des VW Up. Den gibt es bereits als E-Auto - und man habe „in diesem wichtigen Segment den Fuß in der Tür“, erläutert VW-Pressesprecher Martin Hube gegenüber Merkur.de. Europas größter Autobauer möchte das „breiteste Angebot“ an Elektroautos haben, im Wettstreit mit der Konkurrenz.

Das optimale Szenario für Autokäufer: Unter den Herstellern entsteht ein harter Preiskampf im Sektor der bezahlbaren E-Autos, auch „Small-BEV“ genannt. Dabei gibt es bereits einen elektrischen Kleinwagen zu kaufen, der für rund 20.000 Euro erhältlich ist: den Dacia Spring aus dem Hause Renault. Schon 2024 wird auch die Muttermarke der rumänischen Marke den E-Kleinwagen Renault 5 auf den Markt bringen, der unter 25.000 Euro starten soll.

VW stellt die wirklichkeitsnahe Studie einer elektrischen Polo-Generation vor - sie wird nur anders heißen. © Volkswagen AG

Bezahlbare E-Autos im Kleinwagenformat: VW-Konkurrenz wappnet sich

Dabei rüstet das Wettbewerbsumfeld insgesamt auf, was das Thema bezahlbare Elektroautos betrifft: Pionier Tesla plant ebenfalls ein kleines Auto für den Massenmarkt. Bereits mit dem Model 3 gelang dem Unternehmen von Elon Musk ein Coup. In wenigen Jahren soll der Tesla Model 2 auf Kundenfang gehen und jene Autokäufer bezirzen, die sich auf der Suche nach einer kleinen, elektrischen Mobilitätslösung befinden. Auch der koreanische Gigant Hyundai gehört zu den Herstellern, die ein E-Auto im Kleinwagenformat planen. Dem Vernehmen nach soll dieser Stromer sogar für unter 20.000 Euro erhältlich sein.

Mit Stellantis plant ein weiterer Konzern kleine Elektroautos, die auf gleicher Plattform für unterschiedliche Marken entwickelt werden. Mit dieser Methode lässt sich jedoch auch im VW-Konzern Geld sparen: Neben dem Zweitürer ID.2, der auch als SUV angeboten wird, bekommen Skoda und Seat jeweils einen Ableger des VW ID.2, um das Elektro-Angebot breiter zu streuen.

Entscheidend wird letztlich, dass es Autoherstellern wie VW gelingt, die bis dato noch hohen Produktionskosten im Bereich Batterietechnologie zu reduziere. (PF)