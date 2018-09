VW kündigt bezahlbares „Elektroauto für alle“ an

VW geht beim Bau von E-Autos in die Offensive. Der Konzern kündigt ein bezahlbares „Elektroauto für alle“ an.

Dresden - Der Volkswagen-Konzern hat eine Offensive zum Ausbau der Elektromobilität angekündigt. Bei der Präsentation einer neuen Antriebsplattform für E-Autos (MEB) am Montag in Dresden war vom Schlüssel zu einem bezahlbaren "Elektroauto für alle" die Rede. "Allein in der ersten Welle werden rund zehn Millionen Konzernfahrzeuge auf dieser Plattform basieren", erklärte der Volkswagen-Vorstand für E-Mobilität, Thomas Ulbrich.

Auf einen konkreten Zeitraum legte sich das Unternehmen dabei allerdings nicht fest. Schon 2020 will die Marke Volkswagen rund 150.000 E-Autos verkaufen, darunter 100.000 des neuen Elektromodells I.D. Geplant sei, "attraktive Modelle zu bezahlbaren Preisen" auf die Straße zu bringen und so "dem E-Auto weltweit zum Durchbruch zu verhelfen".

Als weltweit erstes Serienfahrzeug auf Basis des "Modularen E-Antriebs-Baukastens" (MEB) soll der I.D. ab Ende 2019 in Zwickau gebaut werden. Der MEB selbst soll in Dresden hergestellt werden. Ulbrich sprach von einem Technologiesprung bei der Elektromobilität "wie vom Käfer zum Golf". In dem Konzept ist auch eine "Volks-Ladestation" als "erschwingliches Heimgerät zum Laden des I.D." enthalten.

AFP

