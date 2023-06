VW: Mai verkaufsstärker als im Vorjahr

Im Mai 2023 wurden 16 Prozent mehr Autos ausgeliefert als im Mai 2022. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Hahne

In diesem Mai hat der Volkswagen-Konzern wieder mehr Autos verkauft als vor einem Jahr.

Wolfsburg - Nach Angaben vom Freitag lieferten die Marken der größten europäischen Fahrzeuggruppe in dem Frühlingsmonat weltweit 763 800 Wagen aus. Dies entsprach einer Steigerung um insgesamt 16 Prozent gegenüber dem Mai 2022, wie die Wolfsburger weiter mitteilten. VW konnte damit den Trend einer solideren Absatzentwicklung fortsetzen. Bis zum Winter hatten zuvor Versorgungsengpässe bei Elektronik-Bauteilen, konjunkturelle Risiken und Spätfolgen der Corona-Krise das Geschäft deutlich gebremst. Im April betrug der Zuwachs dann jedoch schon wieder knapp 40 Prozent.

Unter anderem erholte sich der wichtigste Automarkt China laut den jüngsten Unternehmenszahlen weiter: In der Volksrepublik übergaben die VW-Marken im Mai 260 200 (plus 11,9 Prozent) neue Fahrzeuge an die Kunden. Auch in der Heimatregion Westeuropa und in Nordamerika lief es mit um 21,6 beziehungsweise 9,2 Prozent erhöhten Verkäufen besser als im Vorjahr, ebenso in Zentral- und Osteuropa (plus 30,9 Prozent). Abwärts ging es hingegen in Südamerika (minus 4,8 Prozent).

Unter den einzelnen Konzerntöchtern schnitt zuletzt etwa Porsche gut ab, hier lag die Zunahme der Auslieferungen bei 21,9 Prozent. Stark entwickelte sich außerdem Skoda (34,8 Prozent). Die Kernmarke VW-Pkw, bei der ein neues Effizienzprogramm geplant wird, kam im Mai auf eine Verkaufssteigerung von 10,5 Prozent. Audi erreichte plus 19,9 Prozent. Schwächer verlief der Monat für die Luxusableger Lamborghini und Bentley, deren Auslieferungen um 5,5 Prozent abrutschten. (dpa)