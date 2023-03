VW plant bis 2027 Investitionen von 122 Milliarden Euro in E-Mobilität und Digitalisierung

Jedes fünfte verkaufte Fahrzeug soll reinen Elektroantrieb haben

Volkswagen will bis 2027 über zwei Drittel seiner Investitionen in die Bereiche Elektromobilität und Digitalisierung stecken.

Wolfsburg in Deutschland - Wie das Unternehmen am Dienstag anlässlich der Vorstellung seines Jahresergebnisses mitteilte, sind bis 2027 Investitionen in einer Gesamthöhe von 180 Milliarden Euro geplant - davon gut 122 Milliarden Euro in Elektrifizierung und Digitalisierung. In der vergangenen Investitionsperiode lag der Anteil noch bei 56 Prozent.

Der Anteil batterieelektrischer Fahrzeuge an den Gesamtauslieferungen erreichte demnach 2022 einen „Rekordwert“ von sieben Prozent - ausgeliefert wurden demnach 572.100 rein elektrische Fahrzeuge, das war ein Anstieg um 26 Prozent im Jahresvergleich. VW strebt an, dass bis 2025 jedes fünfte verkaufte Fahrzeug weltweit über einen reinen Elektroantrieb verfügt.



Insgesamt gingen die Auslieferungen aber um sieben Prozent auf 8,3 Millionen Fahrzeuge zurück. Der Konzern erwartet, dass die Engpässe in der Lieferkette in diesem Jahr „sukzessive nachlassen“.



Die Eckdaten für das Geschäftsjahr 2022 hatte VW bereits Anfang März veröffentlicht. Demnach steigerte der Konzern seinen Gewinn trotz Lieferproblemen und Preissteigerungen bei Rohstoffen und Energie im vergangenen Jahr leicht um 2,6 Prozent auf 15,8 Milliarden Euro. Der Umsatz stieg - auch wegen gestiegener Verkaufspreise - um knapp zwölf Prozent auf rund 279 Milliarden Euro. hcy/cne