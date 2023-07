VW hat wegen Werbe-Spot schon wieder Ärger – Diesmal in Brasilien

Von: Bettina Menzel

Teilen

Volkswagen reist in einem Werbespot in Brasilien durch die Zeit - und erhitzt damit Gemüter. Der Konzern spielte eine unrühmliche Rolle in der Militärdiktatur des Landes (Symbolbild). © IMAGO/Laurent Guerinaud/UIG

Erneut sorgt ein Werbespot von Volkswagen für Empörung. Diesmal geht es um VWs Rolle in der Militärdiktatur – und die Wiederbelebung einer toten Sängerin.

Brasilia – Mutter und Tochter fahren singend in VW-Bussen unterschiedlicher Generationen nebeneinander in den Sonnenuntergang: Der neue Werbespot von Volkswagen scheint auf den ersten Blick harmlos. Doch der neue Spot trägt dem Konzern in Brasilien gerade mächtig Ärger ein.

Volkswagen Brasilien lässt mithilfe künstlicher Intelligenz tote Sängerin wieder auferstehen

Dabei sollte es Volkswagen eigentlich besser wissen. In der Vergangenheit hatte der zweitgrößte Autohersteller der Welt bereits Ärger mit einem rassistischen Werbespot, der sogar den Vorstand beschäftigte. In dem rund zehn-sekündigen Video sah der Zuschauer damals eine überdimensionale weiße Hand, die einen schwarzen Mann herumschubst und in den Eingang eines Gebäudes schnippt. Dann erschien eine Buchstabenfolge, die an das N-Wort erinnerte.

Im Gegensatz dazu ist der aktuelle Werbespot zumindest grundsätzlich eine gute Idee: Der deutsche Autokonzern wollte sein 70-jähriges Jubiläum in Brasilien mit einem passenden Videoclip feiern, der Generationen verbindet. Dementsprechend ist in dem Spot der berühmte „Bulli“ von VW aus unterschiedlichen Epochen zu sehen – zusammen mit zwei bekannten Sängerinnen aus verschiedenen Generationen.

Maria Rita ist die erste brasilianische Sängerin, die im Video erscheint. Die Dame mit der Kurzhaarfrisur, die kurz darauf ins Bild kommt und in dem älteren VW-Modell sitzt, ist ihr berühmte Mutter Elis Regina, ihres Zeichens die „Königin“ der klassischen brasilianischen Popmusik. Und: Seit 40 Jahren tot. Volkswagen ließ die Legende mithilfe künstlicher Intelligenz für den Werbespot wieder auferstehen. Dieses Detail führt wohl dazu, dass der durchschnittliche Zuschauer in dem lateinamerikanischen Land das Video mit einer Mischung aus Begeisterung und Distanz betrachtet. Das Einverständnis zur Gesangseinlage ihrer toten Mutter erteilte die im Werbespot auftretende Maria Rita und erhielt von VW - so lässt sich vermuten - wohl eine ausreichend hohe Entschädigung. Wie die brasilianische Tageszeitung O Globo berichtete, gab es reichlich Empörung über den künstlichen Auftritt der Verstorbenen. Doch da endet die Kritik am Werbespot nicht.

Regimekritisches Lied: Gegensatz zu Volkswagens Rolle während der Militärdiktatur

Das Lied „Como Nossos Pais“ (zu Deutsch: „Wie unsere Eltern“), das die beiden Sängerinnen im TV-Spot anstimmen, komponierte der Künstler Belchior inmitten der brasilianischen Militärdiktatur. Im Text geht es um eine desillusionierte Jugend des Landes, aber auch um den Kampf für Veränderung. Laut Rolling Stone Brasil zählt es zu den hundert besten Musikstücken aus Brasilien und gilt als Kritik an der Militärdiktatur, die zwischen 1964 und 1985 in Brasilien herrschte.

Problematisch wird das im Hinblick auf die Geschichte des Autokonzerns, der damals mit der Militärjunta kollaborierte. VW wird unter anderem vorgeworfen, sich aktiv an der politischen Unterdrückung und Verfolgung von Gegnern der Diktatur beteiligt zu haben. Auf einer Rinderfarm in Brasilien soll der Autobauer zwischen 1974 und 1986 Leiharbeiter sogar wie Sklaven gehalten haben, weshalb die Staatsanwaltschaft vergangenes Jahr ein Ermittlungsverfahren gegen Volkswagen do Brasil eröffnete. Bereits 2020 musste der Konzern eine Entschädigung in Millionenhöhe an ehemalige VW-Arbeiter zahlen.

Trotz der unrühmlichen Rolle des Konzerns in der Vergangenheit des Landes haben Autos der in Brasilien „Volks“ genannten Marke einen besonderen Platz im Herzen der Menschen. In den 70er-Jahren konnten sich nur wenige Brasilianer ein eigenes Auto leisten. Wer zu den Glücklichen zählte, gab dem fahrenden Untersatz den „Status eines Familienmitglieds oder eines Haustiers“, erinnert sich O Globo. Der Traum vom Fortschritt und einem besseren Leben ist auch heute in Brasilien teilweise noch eng mit dem Auto verknüpft. In seiner dritten Amtszeit brachte der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ein Steuererleichterungsprogramm auf den Weg, das die Preise für Autos drückte. Innerhalb weniger Wochen kletterte der Verkauf auf fast 100.000 Pkws. Was den aktuellen Werbespot angeht, ist das Land wohl zwiegespalten – wie auch ein Kommentar unter dem Clip auf YouTube verrät. „Lindo“ heißt es dort einfach: „wunderschön“.