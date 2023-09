Wachstumsrate in der Autoindustrie schwächt sich ab

Produktion von Fahrzeugen bei Volkswagen (Symbolbild). © Teresa Kröger/Imago

Im August stieg die Produktion von Autos in Deutschland weiter an, jedoch schwächte sich das Wachstum merklich ab.

Berlin in Deutschland - 266.800 Pkw rollten im Sommermonat vom Band - 15 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie der Verband der Automobilindustrie (VDA) am Montag mitteilte. In den ersten acht Monaten des Jahres hatte das durchschnittliche Wachstum allerdings bei 28 Prozent gelegen.

Bis Ende August wurden demnach 2,78 Millionen Fahrzeuge produziert. „Damit liegt die Pkw-Inlandsproduktion für diesen Zeitraum um zwölf Prozent unter dem Niveau des Vorkrisenjahres 2019“, erklärte der VDA.



Die Zunahme im laufenden Jahr geht den Angaben zufolge vor allem auf die Produktion von E-Autos zurück. „Deren Fertigung legte um 128 Prozent auf 589.800 Pkw zu und überholte damit die Diesel-Pkw-Produktion, die 488.100 Einheiten betrug.“

Bei den Zulassungen im August fiel der E-Auto-Boom noch markanter aus. Sie legten im Jahresvergleich um 171 Prozent zu, während die Gesamtzulassungen um 37 Prozent anstiegen. Laut VDA war dies vor allem einem „Vorkaufeffekt“ geschuldet: Den Umweltbonus gibt es seit dem 1. September nicht mehr für gewerbliche Halter, weshalb diese vorher vermehrt neue E-Autos kauften.



„Die 86.650 neu zugelassenen BEV im August bedeuten auch: Nahezu jeder dritte in diesem Monat neu zugelassene Pkw ist rein elektrisch angetrieben“, fügte der Herstellerverband hinzu. pe/jm