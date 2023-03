Wacker-Chemie-Chef: „Unsere Energiepreise sind viel zu hoch“

Von: Matthias Schneider, Georg Anastasiadis

Seit fast zwei Jahren ist Christian Hartel Vorstandsvorsitzender bei Wacker Chemie. © Oliver Bodmer

Der Chef des Chemiekonzerns Wacker klagt über zu hohe Strompreise. Er wünscht sich einen schnelleren Ausbau von erneuerbaren Energien.

München – Der MDax-Konzern Wacker Chemie fordert einen beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren Energien, um die Attraktivität Deutschlands für die Chemieindustrie zu erhalten: „Wir sprechen uns seit Jahren für einen Industriestrompreis von vier Cent aus. Wenn wir uns die Gestehungskosten der Erneuerbaren anschauen, ist das möglich“, so Christian Hartel, Vorstandsvorsitzender der Wacker AG im Interview mit dem Münchner Merkur.

Wacker-Chemie-Chef: „Brauchen günstige Strompreise“

Denn obwohl die Energiepreise am europäischen Großmarkt zuletzt deutlich gesunken waren, sei es in Deutschland immer noch zu teuer: „Verglichen mit dem internationalen Niveau sind unsere Energiepreise immer noch viel zu hoch“, so Hartel. Durch den Ausbau der Erneuerbaren würde sich das günstige Strompreisniveau in den 2030er Jahren automatisch einstellen. Bis dahin müsse der Staat unterstützen: „Wenn wir in Deutschland in der Chemieindustrie und vielen anderen Industrien weltweit weiter führend sein wollen, brauchen wir günstige Strompreise, und zwar jetzt, sonst schaffen wir auch die Transformation nicht“, so Christian Hartel.

Wacker selbst will mit langfristigen Abnahmeverträgen den Bau von 40 Windrädern beim Stammwerk in Burghausen unterstützen: „Das Projekt in den Staatsforsten wird der größte Windpark in Bayern sein.“

Chemiekonzern-Chef wünscht sich schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien

Mit Blick auf die Abschaltung der letzten drei deutschen AKW sagte Hartel: „Ein temporärer Weiterbetrieb hätte also sicher einen positiven Einfluss auf das Preisniveau.“ Geld in neue AKW würde er aber nicht investieren: „Der erzeugte Strom ist einfach viel zu teuer. Wind- und Solarenergie sind die mit Abstand günstigsten Erzeugungsformen, deshalb müssen wir genau die schnell und massiv ausbauen.“