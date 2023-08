Wärmepumpe heizt mit Abwasser: Auf dieses Heiz-Potenzial wollen Kommunen jetzt setzen

Von: Amy Walker

Teilen

Wie will Deutschland in Zukunft heizen? Diese zentrale Frage beschäftigt gerade Städte und Kommunen, die ihre Wärmepläne aufstellen. In der Kanalisation wartet dafür noch ungenutztes Potenzial.

Berlin – Was mit dem warmen Wasser aus der Waschmaschine, der Dusche, vom Abwasch am anderen Ende passiert, darüber machen sich die meisten Menschen wenig Gedanken. Man gibt sich zufrieden mit der Antwort: Es fließt in die Kanalisation. Der Klimawandel aber zwingt uns alle, neu über alle Elemente unseres modernen Lebens nachzudenken. Und momentan lassen wir die Abwasserwärme vielerorts buchstäblich einfach davonschwimmen.

Mit einem Wärmetauscher im Abwasserkanal die Wärme abschöpfen

Wie viel Potenzial das Abwasser als regenerative Wärmequelle hat, darüber gibt es unterschiedliche Meinungen. In einem Fachartikel, publiziert auf der Webseite des baden-württembergischen Umwelt- und Energieministeriums, wird davon ausgegangen, dass rund 10 Prozent des Gebäudebestands in Deutschland von dieser Technologie profitieren könnte. Die Berliner Wasserbetriebe schreiben, dass in der Hauptstadt 5 Prozent aller Gebäude so beheizt und gekühlt werden könnten. Der Bundesverband Wärmepumpe (BWP) spricht von 2 Millionen Haushalten.

Die Funktionsweise der Technologie ist relativ einfach erklärt – vor allem, wenn man schon verstanden hat, wie eine Wärmepumpe im Allgemeinen funktioniert. Das Wasser in der Kanalisation hat das ganze Jahr über eine Temperatur von zwischen 10 und 20 Grad: im Winter sind es rund 12 Grad, im Sommer eher 17 Grad. Um diese Wärme zu nutzen, wird ein Wärmetauscher in den Kanal installiert – das „Herzstück“ der Technologie, wie der BWP schreibt.

Der Wärmetauscher entzieht dem Abwasser die Wärme, die dann von der Wärmepumpe aufgenommen wird. Diese nutzt Strom, um die Energie auf eine Temperatur zu bringen, die zum Heizen adäquat ist. Dieser Strom kann aus erneuerbaren Quellen, wie Solarenergie, gewonnen werden. Um auch während der Dunkelflauten die Versorgung zu gewährleisten, kann ein Gas-Heizkessel als Unterstützung hinzugefügt werden. Grafisch dargestellt sieht die Technologie so aus:

So funktioniert die Gewinnung von Wärme aus Abwasser © EnergieSchweiz

Abwasser wird in einigen Gemeinden schon zur Wärmegewinnung genutzt

Die Technologie ist schon seit Jahren bekannt, wird aber noch wenig genutzt. Das soll sich jetzt nach und nach ändern. Und es gibt schon einige Vorzeigebeispiele, wo Abwasserwärme schon seit Jahren eingesetzt wird.

So gibt es mehrere Gemeinden in Baden-Württemberg, die schon seit Jahren Abwasserwärme nutzen. Der BWP beschreibt ein Projekt aus Waiblingen, wo schon seit 1986 Abwasserwärme zur Beheizung von öffentlichen Gebäuden verwendet wird. Das baden-württembergische Umweltministerium beschreibt außerdem ein Projekt in der Stadt Bretten, wo seit 2009 eine Schule, eine Sporthalle und mehrere umliegende Privatgebäude mit Abwasserwärme beheizt wird. In der Schweiz gibt es schon zahlreiche Projekte, in Basel werden beispielsweise 70 Gebäude mit Abwasser beheizt. Auch die beiden Gemeinden Schaffhausen (Schweiz) und Singen (Baden-Württemberg) nutzen schon seit 2004 diese Möglichkeit für die Beheizung von Büroräumen.

Cedrik Harlander, Bereichsleiter für Großkanalreinigung, am Arbeiten in der Kanalisation. © Marijan Murat/dpa

Nun wollen auch andere Städte und Gemeinden in Deutschland nachlegen. In Berlin nutzen schon zwei große Baumärkte diese Technologie, ebenso wie eine Neubausiedlung in Karlshorst im Osten der Stadt und das Schwimmbad Sachsendamm. Die Berliner Wasserbetriebe haben ein neues Online-Tool erstellt, damit in Zukunft noch mehr Menschen das Abwasserpotenzial nutzen können. Das Tool bietet einen Atlas der Berliner Kanalisation, auf dem auch angezeigt wird, wo die größten Potenziale für die Wärmegewinnung liegen. Gemeinsam mit den Wasserbetrieben können Bauherren dann Schritt für Schritt einen Plan erstellen.

Hohe Investitionskosten – daher nichts für Privatleute

Die Einsatzmöglichkeiten sind aber begrenzt. So lohnt sich diese Technologie nicht für Einfamilienhäuser im Alleingang – vielmehr liefert sie große Möglichkeiten für ganze Wohnquartiere, öffentliche Gebäude genauso wie Hallen oder Einkaufszentren. Es muss ein Wärmebedarf von mindestens 100 kW vorliegen – das sind im Schnitt 20 Wohnungen. Außerdem sollten die Gebäude in der Nähe eines großen Abwasserkanals oder einer Kläranlage stehen.

Wenn ein solches Projekt also realisiert werden soll, geht es um sehr hohe Investitionskosten. Noch ein Grund, warum das für Privatleute keine Option ist. Wer aber für seine persönliche Heiz-Zukunft auf die kommunale Wärmeplanung seines Wohnortes wartet, dem wird die Abwassertechnologie vielleicht schon bald angeboten.