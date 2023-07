Achtung Hausbesitzer: Diebe machen Jagd auf Wärmepumpen - und die Versicherung zahlt oft nicht

Von: Eileen Kelpe

Teilen

Der Andrang auf Wärmepumpen steigt – und damit auch die Diebstähle. Doch in vielen Fällen zahlt die Versicherung nicht. Wie man die Geräte zusätzlich absichern kann.

München – Immer mehr Eigentümer und Hausbauer setzen mittlerweile auf Wärmepumpen als klimafreundliche Alternative zur Gasheizung. Die Nachfrage ist hoch, genau wie die Kosten und aktuellen Lieferzeiten. Gleichzeitig steigen die Preise auf dem Schwarzmarkt, was Kriminelle anlockt. Für Eigentümer folgt dann das böse Erwachen: Diebe bauen die Wärmepumpen einfach ab. Und in vielen Fällen zahlt die Versicherung nicht.

Wärmepumpenklau: Warum die Versicherungen oft nicht zahlen

Laut Spiegel Online verzeichnet das LKA bundesweit Anstiege bei Diebstählen von Wärmepumpen. Noch seien es Einzelfälle, aber für Diebe ist es ein lukratives Geschäft. Die Wärmepumpen befinden sich an der Gebäudeaußenseite oder würden von Baustellen und Rohbauten entwendet werden. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter Anhänger oder größere Fahrzeuge benutzen. Oft wollen dann Versicherungen zur Überraschung der Eigentümer den Verlust jedoch nicht zahlen.

Die Wärmepumpe gilt für eine gelungene Wärmewende als unverzichtbar. Doch sie werden immer mehr das von Dieben. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Grund dafür sei in vielen Fällen die Wohngebäudeversicherung, wie Verbraucherzentralen berichten. Da die Wärmepumpe sich in der Regel außerhalb des Gebäudes befindet, greift an dieser Stelle der Versicherungsschutz nicht. Die Eigentümer bleiben dann auf den Kosten im meist fünfstelligen Bereich sitzen.

Absicherung vor Diebstahl: Wie Eigentümer ihre Wärmepumpen schützen können

Laut der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein sei es wichtig, frühzeitig Kontakt zu der Versicherung aufzunehmen und prüfen, ob die Wärmepumpe im Versicherungsschutz enthalten sei. Falls dieses nicht der Fall sei: unbedingt aufnehmen und schriftlich bestätigen lassen. Zusätzliche wird empfohlen nach sogenannten Mitwirkungspflichten zu fragen, also das, was der Versicherte bewerkstelligen muss, um den Schaden möglichst gering zu halten. Dazu können Umzäunungen zählen oder das Anbringen der Wärmepumpe in schwer erreichbarer Höhe, so die Verbraucherzentrale.

Polizei rät zur Videoüberwachung: Wärmepumpen zusätzlich absichern

Um die Wärmepumpen gut zu schützen, rät die Polizei laut Spiegel Online zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Sie empfiehlt, Videoüberwachung oder eine Alarmanlage zu installieren. Auch werden Lampen mit Bewegungsmeldern oder sogar GPS-Systeme zum Schutz vorgeschlagen. Das LKA Niedersachsen rät dazu, einzelne Bauteile individuell zu kennzeichnen und schwer abmontierbare Beschläge anzubringen, berichtet Spiegel Online. (eike)