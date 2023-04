Wie heizt Habeck? Wirtschaftsminister erklärt, wie er es sich zu Hause gemütlich macht

Von: Amy Walker

Wirtschaftsminister Robert Habeck hat gerade sein Heiz-Gesetz durchs Kabinett bekommen. Millionen Haushalte müssen nach und nach ihre Heizungen tauschen. Trifft das auch auf den Minister selbst zu?

Berlin – Bis 2045 stellt Deutschland seine Heizsysteme um. Bis dahin sollen alle fossilen Heizungen, die mit Öl oder Gas betrieben werden, gegen neue, klimafreundlichere ausgetauscht werden. Das Wirtschaftsministerium präferiert für die meisten Haushalte den Einbau einer Wärmepumpe. Das sei, so das Ministerium, langfristig die wirtschaftlichste Option. Bei der Vorstellung des neuen Gesetzes wurde Wirtschaftsminister Habeck von der Berliner Zeitung gefragt, wie er privat denn heizt.

Robert Habeck (Grüne): Wie heizt der Grünen-Minister privat? © Sebastian Iwersen/dpa

Die Antwort: Er heizt mit Fernwärme, so Habeck. In seiner Heimat Flensburg sei der Ausbau des Fernwärmenetzes flächendeckend abgeschlossen, „wahrscheinlich wegen der Nähe zu Dänemark“, so der Minister. In den skandinavischen Ländern sei man diesbezüglich schon viel weiter als Deutschland.

Fernwärme: Für die meisten Deutschen nicht möglich

Fernwärme kommt leider für die meisten Deutschen aktuell nicht als Heizmöglichkeit infrage. Das Wärmenetz deckt aktuell nur rund 10 Prozent der Gebäude ab. Fernwärme kommt über unterirdische Rohre zu den Endverbrauchern. Die Wärme kommt in der Regel von Heizkraftwerken, die mit Kohle oder Erdgas Strom und Wärme produzieren. Die Wärme wird dann als Abwärme durch die Rohre zu den Endverbrauchern geleitet.

Aktuell werden die meisten Heizkraftwerke mit Kohle oder Gas befeuert. Das ändert sich nun aber allmählich: Sie können nämlich auch mit Erdwärmepumpen, Solarthermie und Biomasse (in der Regel Holz) die Wärme herstellen. Da man aber lange, unterirdische Rohrleitungen vom Kraftwerk bis in die Wohngebäude braucht, ist die Fernwärme eigentlich nur in Städten geeignet. Auf dem Land gilt die Fernwärme meistens noch als unrealisierbar.