Softwarehersteller SAP macht weitere Fortschritte mit Cloudsoftware

SAP hat Fortschritte mit seiner Cloudsoftware gemacht. © Leon Kuegeler/photothek.de/IMAGO

Im Tagesgeschäft kann Europas größter Softwarehersteller SAP weiter mit dem Verkauf seiner Cloudsoftware punkten.

Walldorf - Im ersten Quartal zog der Umsatz mit solchen Produkten aus dem fortgeführten Geschäft im Jahresvergleich um 24 Prozent an, wie das Dax-Schwergewicht am Freitag in Walldorf mitteilte. Der Auftragsbestand in der Sparte wuchs weiter kräftig. Insgesamt legten die Konzernerlöse um 10 Prozent auf 7,44 Milliarden Euro zu. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern steigerte SAP mit Sitz im baden-württembergischen Walldorf um 12 Prozent auf 1,88 Milliarden Euro - das war in etwa so viel wie von Experten zuvor geschätzt. Bei den Werten ist die US-Tochter Qualtrics, deren Verkauf SAP jüngst angekündigt hatte, bereits ausgeklammert.

Unter dem Strich ging der Nettogewinn insgesamt um 19 Prozent auf 509 Millionen Euro zurück. Vor einem Jahr hatten aber Wertsteigerungen bei Unternehmensbeteiligungen an Start-ups die Gewinne deutlich nach oben getrieben. (dpa)