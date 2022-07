Wartungsarbeiten: Nord Stream 1 abgeschaltet

Endpunkt der Ostseepipeline Nord Stream1 und die Übernahmestation der 470 Kilometer langen Ostsee-Pipeline-Anbindungs–Leitung (OPAL) © IMAGO / BildFunkMV

Am Montagmorgen ist die Pipeline Nord Stream 1 abgeschaltet worden.

Zug in der Schweiz - Das teilte eine Sprecherin der Nord Stream AG in der Schweiz mit. Laut Unternehmen werden mechanische Teile und automatische Systeme überprüft.

Die Leitung liefert russisches Gas nach Deutschland. Die Bundesregierung rechnet mit rund zehntägigen Arbeiten. Zugleich äußerten die Bundesnetzagentur und auch das Wirtschaftsministerium zuletzt Bedenken, dass Russland danach den Gashahn nicht wieder aufdrehen könnte.

Russland hatte die Gaslieferungen bereits Mitte Juni angeblich wegen einer defekten Turbine stark gedrosselt. Kanada gab am Wochenende die Ausfuhr einer reparierten Turbine frei, wodurch dieses Problem gelöst werden soll. Die Bundesregierung hatte allerdings die russische Argumentation im Zusammenhang mit dem Turbinendefekt von Anfang an angezweifelt. Wegen des Angriffskriegs in der Ukraine versucht Deutschland verstärkt, von russischen Energielieferungen unabhängig zu werden. ilo/ans