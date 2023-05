Kein klarer Kurs bei US-Notenbankern - Debatte um Schulden verunsichert Anleger

Die Fed-Notenbanker sind sich uneinig über den weiteren geldpolitischen Kurs. © Liu Jie/IMAGO

Die Notenbanker der US-amerikanischen Fed Bank sind sich uneinig über den zukünftigen geldpolitischen Kurs. Der anhaltende US-Schuldenstreit hat der Wall Street einen weiteren Dämpfer verpasst.

Washington - Mit Blick auf die künftige Ausrichtung zeigen sich einige Notenbanker prinzipiell offen für weitere Zinsanhebungen, andere hingegen sind eher gegen zusätzliche Straffungen. Dies geht aus dem Protokoll zur jüngsten Zinssitzung von Anfang Mai hervor, das am Mittwochabend veröffentlicht wurde.

Unter dem Strich sprachen sich viele Notenbanker für eine geldpolitische Ausrichtung aus, die alle Optionen offen lässt. Das Protokoll bestätigt damit den Eindruck vieler Fachleute aus jüngeren Äußerungen von Fed-Notenbankern, die keine einheitliche Linie erkennen ließen. Die nächste Zinssitzung der Fed findet Mitte Juni statt. Derzeit wird an den Finanzmärkten am ehesten mit einer Zinspause gerechnet.

US-Börsen: Schuldenstreit verunsichert Anleger

Der Dow Jones Industrial schloss 0,77 Prozent tiefer bei 32 799,92 Punkten. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,73 Prozent auf 4115,24 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,50 Prozent auf 13 604,48 Punkte abwärts. (dpa)