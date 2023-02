Washington: US-Notenbankchef Powell stellt weitere Zinserhöhungen in Aussicht

US-Notenbankchef Jerome Powell hält weitere Maßnahmen im Kampf gegen die Inflation für notwendig. © Liu Jie/IMAGO

Angesichts der hohen Inflation hält der Chef der US-Notenbank Fed weitere Zinserhöhungen für notwendig.

Washington - Es dürften voraussichtlich weitere Maßnahmen notwendig sein, sagte der in Washington D.C. geborene Jerome Powell am Dienstag. Zwar sei in diesem Jahr mit einem deutlichen Rückgang der Teuerungsrate zu rechnen. Es dürfte aber noch bis 2024 dauern, bis diese das von der Ziel der Fed von zwei Prozent erreichen werde. Powell wies zudem darauf hin, dass der US-Arbeitsmarkt in einer «außerordentlich starken Verfassung ist». (dpa)