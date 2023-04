Brennstoffzellen-Lkw: Welcher Wasserstoff macht das Rennen?

LKW, die mit Wasserstoff angetrieben werden, sollen eine wichtige Rolle im Kampf gegen die Klimakrise einnehmen. © Julian Rettig/dpa

Lkw mit Wasserstoff-Brennstoffzelle schaffen derzeit Reichweiten von bis zu 400 Kilometern. Um 1000 Kilometer zu schaffen, muss die Energiedichte des Wasserstoffs steigen.

Dieser Artikel liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem Europe.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn Europe.Table am 4. April 2023.

Noch ist die Entscheidung offen, in welcher Form künftig schwere Nutzfahrzeuge mit Brennstoffzelle im Serienbetrieb den Treibstoff Wasserstoff tanken. Die Fahrzeuge, die erst in Kleinserien und als Prototypen unterwegs sind, arbeiten noch mit gasförmigem Druckwasserstoff, der mit 350 Bar (35 Megapascal, MPa) getankt wird. In dieser Form sind aber nur Reichweiten von bis zu 400 Kilometern möglich, weil in den Karbonfasertanks nur etwa 35 bis 40 Kilogramm Wasserstoff gespeichert werden können. Die Studie „H₂-Nutzfahrzeuge im Fernverkehr“, die die H₂-Plattform der baden-württembergischen Landesagentur E-Mobil vorlegt, diskutiert die Alternativen. Die Studie wird am Mittwoch vorgestellt, Table.Media konnte sie vorab einsehen.

Das Autorenteam von der Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt vergleicht in der Studie drei H₂-Kraftstoffoptionen und ihren jeweiligen Entwicklungsstand: Die drei alternativen H₂-Kraftstoffoptionen mit höheren Energiedichten für den Fernverkehr sind: Druckwasserstoff bei 70 MPa, Tiefkalter Flüssigwasserstoff sLH₂ und Tiefkalter Druckwasserstoff CcH₂. Mit diesen Technologien sollen Reichweiten von bis zu 1000 Kilometern mit einer Wasserstoff-Tankfüllung erreicht werden.

Standardisierung und Normung fehlen noch

Die Autoren der Studie mahnen, dass noch viel für einen einheitlichen Betankungsprozess und eine Tankinfrastruktur getan werden müsse. Es gebe noch keine international genormten Betankungskupplungen und Füllstutzen am Fahrzeug für die betrachteten H₂-Kraftstoffoptionen und für die erforderlichen Betankungsmengen.

Derzeit liegen die H₂-Kraftstoffkosten an der Zapfpistole und ohne Steuern bei 10 bis 15 Euro pro Kilogramm. Mittelfristig ließen sich die Kosten auf vier bis sechs Euro reduzieren. Damit Skaleneffekte einträten, müsse für eine gute Auslastung der Tankinfrastruktur gesorgt werden. Ein Vergleich der kilometerbezogenen Kraftstoffkosten von Lkw mit H₂-Brennstoffzelle und Lkw mit Dieselmotor mache deutlich, dass mittelfristig bei geeigneten Rahmenbedingungen Preisparität erreichbar sei.

Nehme man die heutigen Dieseltankstellen zum Maßstab, dann läge die Kapazität für künftige H₂-Tankstellen im Bereich von einer bis acht Tonnen Wasserstoff am Tag. Dies entspreche etwa dem Zehnfachen heutiger Wasserstoff-Tankstellen.

Hoher Zeitdruck für H₂-Lkw

Die Autoren machen deutlich, dass dringend Handlungsbedarf besteht: „Insgesamt ergeben die für 2030 definierten Sektorziele auf der einen Seite und die derzeitige Techno­logiereife und Normierung auf der anderen Seite ein zeit­liches Spannungsfeld.“ Um bis 2030 relevante Stückzahlen von Brennstoffzellen-Lkw auf der Straße zu haben, müsse die Markteinführung einige Jahre vorher starten. Zuvor müsse jedoch die Technologievalidierung, -erprobung und -demonstration stattfinden, die entsprechende Infrastruktur aufgebaut und die Normierung von Komponenten und Betankungsprozessen stattgefunden haben.

Um stets eine sichere, schnelle und vollständige Betankung zu gewährleisten, wird der Betankungsprozess in sogenannten Betankungsprotokollen definiert. Für alle drei Kraftstoffalternativen gibt es bislang noch keine genormten Betankungsprotokolle. Die Arbeiten daran laufen, vermutlich seien international genormte und damit interoperable Betankungsprotokolle erst 2024 zu erwarten. Man gehe aber davon aus, dass bei allen drei H₂-Kraftstoffoptionen Lkw künftig innerhalb von zehn bis 15 Minuten Kraftstoff für eine Reichweite von bis zu 1000 Kilometern tanken können.

Bis 2030 sollen Emissionen halbiert werden

Laut deutschem Klimaschutzgesetz müssen bis 2030 die Emissionen im Straßenverkehr halbiert werden. 35 Prozent der Emissionen aus dem Verkehrsbereich kommen von Nutzfahrzeugen. Schwere Lastwagen über 16 Tonnen, die häufig im Fernverkehr unterwegs sind, machen zwar nur zehn Prozent der Nutzfahrzeuge aus, sie verursachen aber gut die Hälfte der Nutzfahrzeugemissionen.

Die Kommission hat vorgeschlagen, die CO₂-Flottengrenzwerte für schwere Nutzfahrzeuge ab 2030 um 45 Prozent zu senken, ab 2035 um 65 Prozent und ab 2040 um 90 Prozent. Daimler Truck will mit der Serienproduktion von schweren Nutzfahrzeugen mit Brennstoffzelle 2027 beginnen, Hyundai hat angekündigt, 1600 Fahrzeuge für den Schweizer Markt bis 2025 zu bauen. MAN plant den Einstieg in die Serienproduktion für 2024. Iveco/Nikola will bereits in diesem Jahr mit der Serienproduktion beginnen.

(Markus Grabitz)