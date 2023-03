Wegen Streiks: Flughafen München macht Sonntag und Montag schon wieder dicht

Von: Thomas Schmidtutz

Der Münchner Flughafen steht wegen des geplanten Streiks der Gewerkschaft Verdi erneut vor dem Stillstand.

München – Wegen des geplanten Streiks wird der Flugbetrieb am Flughafen München am kommenden Sonntag und Montag erneut komplett eingestellt. Es werde nur noch Hilfs- und Notfallflüge geben“, sagte eine mit den Plänen vertraute Person am Donnerstag gegenüber Merkur.de. Mehr in Kürze. (utz)