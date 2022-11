Weihnachten: Deutsche Bahn plant Einsatz von 80 Sonderzügen

Teilen

Deutsche Bahn in Berlin © Stefan Ziese/IMAGO

Die Deutsche Bahn will zu Weihnachten 80 Sonderzüge einsetzen, um einen reibungslosen Reiseverkehr an den Feiertagen zu gewährleisten.

Berlin in Deutschland - „Auf Weihnachten ist die Bahn gut vorbereitet“, sagte Michael Peterson, Vorstand für den Fernverkehr bei der Bahn, der „Bild am Sonntag“. Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember biete die Bahn täglich 13.000 zusätzliche Sitzplätze an. „Über Weihnachten kommen noch einmal 40.000 Sitzplätze in 80 Sonderzügen dazu“, sagte Peterson.

Auch das Serviceteam werde bis Weihnachten um rund 800 neue Mitarbeiter aufgestockt. „All das wird die Situation stabilisieren“, fügte Peterson hinzu.

Mit Blick auf häufige Verpätungen verteidigte er die Bahn. „Der derzeitige Pünktlichkeitswert von 66 Prozent bleibt weit unter unserem Anspruch. Aber: Nur 1,5 Prozent der Züge sind mehr als eine Stunde zu spät, also im Schnitt zwölf von 800 pro Tag“, so der Vorstand.



Außerdem habe die Bahn auch strengere Maßstäbe als Bus oder Flugzeug. „Dort gilt ein Ankommen innerhalb von 15 Minuten als pünktlich. Bei der Bahn wird ein Zug ab sechs Minuten nach Fahrplan als verspätet gewertet“. Als Grund für die aktuellen Verspätungen nannte Peterson den schlechten Zustand der Schienen.

In der aktuellen Diskussion um eine Abschaffung der Maskenpflicht in Zügen sprach sich Peterson für eine bundesweite Lösung aus: „Wir würden es begrüßen, wenn die Maskenregelungen einheitlich sind und kein neuer Flickenteppich entsteht. Es fällt uns dann leichter, die Regeln im Fernverkehr umzusetzen, und das stößt auch bei unseren Kunden auf größere Zustimmung“, sagte Peterson. kbh