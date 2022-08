Weihnachtsbaum-Urteil: Keine Grunderwerbssteuer wird fällig, wenn der Baum bereits auf dem Grundstück steht

Der Bundesfinanzhof bestätigt das Urteil © Noah Wedel/Kirchner-Media / IMAGO

Wenn auf einem Grundstück bereits Weihnachtsbäume stehen, müssen neue Eigentümer für die Bäume selbst keine Grunderwerbssteuer zahlen.

München - Der Bundesfinanzhof bestätigte mit diesem Urteil eine Entscheidung des Finanzgerichts Münster, das den Steuerbescheid des Finanzamts für rechtswidrig erklärt hatte.

Im Streitfall erwarb der Kläger Grundbesitz mit angepflanzten Weihnachtsbäumen, die zu gegebener Zeit gefällt werden sollten. Die Gegenleistung für den Aufwuchs war im Vertrag gesondert ausgewiesen. Das Finanzamt wollte aber für den gesamten Kaufpreis Grunderwerbsteuer kassieren. Der Bundesfinanzhof erklärte in seinem am Donnerstag veröffentlichten Urteil, zum Grundstück zählten auch mit dem Grund und Boden fest verbundene Sachen. Aber Weihnachtsbäume seien nur «Scheinbestandteile», weil sie von Anfang an dazu bestimmt seien, wieder von dem Grundstück entfernt zu werden. (dpa)