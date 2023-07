Weiß- und Roséweine aus Deutschland erfreuen sich in Norwegen großer Beliebtheit

Paar trinkt Weißwein © Westend61/Imago

In Skandinavien werden Weißweine und Rosé aus Deutschland immer beliebter.

Oslo in Norwegen - Das Deutsche Weininstitut veröffentlichte am Montag Zahlen der Alkoholmonopole in Norwegen, Schweden und Finnland. In Norwegen ist Deutschland demnach Marktführer bei Weißwein vor Frankreich, der Absatz stieg im ersten Halbjahr um zwei Prozent. Der Verkauf von Roséwein wuchs dort sogar um 54 Prozent und steht nun auf Platz drei der Herkunftsländer.

In Schweden verkaufte Systembolaget von Januar bis Juni neun Prozent mehr Wein aus Deutschland - während der gesamte Weinabsatz im Land um 0,5 Prozent sank. Deutsche Weißweine legten um acht Prozent zu auf einen Marktanteil von zwölf Prozent.



In Finnland erreichte der Marktanteil deutscher Weißweine laut dem staatlichen Monopol Alko 23 Prozent - eine Verdopplung seit 2014, wie das Weininstitut hervorhob. Deutsche Weißweinanbieter stehen dort auf Platz zwei nach Anbietern aus Chile.



Deutschlands Weinbauer verkauften im Jahr 2022 insgesamt 186.000 Hektoliter Wein nach Skandinavien - mehr als in die USA mit 149.000 Hektolitern. ilo/pw