Weltbank genehmigt 450 Millionen Euro schweres Hilfspaket für Ukraine

Teilen

Der Hauptsitz der Weltbank © Ting Shen / dpa

Die Weltbank hat ein 489 Millionen Dollar (450 Millionen Euro) schweres Hilfspaket für die Ukraine genehmigt.

Washington D.C. - Der Verwaltungsrat beschloss am Montag das "Financing of Recovery from Economic Emergency in Ukraine", kurz "FREE Ukraine" (Freie Ukraine), getaufte Paket. "Das vom Verwaltungsrat genehmigte Paket besteht aus einem zusätzlichen Darlehen in Höhe von 350 Millionen Dollar und Garantien in Höhe von 139 Millionen Dollar", erklärte die Weltbank.

Das Hilfspaket war bereits vor einer Woche als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg im Nachbarland angekündigt worden. Ursprünglich sollte es aber nur 350 Millionen Dollar schwer sein. "Die schnell auszahlbare Unterstützung wird der Regierung helfen, wichtige Dienstleistungen für die ukrainische Bevölkerung zu erbringen, darunter Löhne für Krankenhauspersonal, Renten für ältere Menschen und Sozialprogramme für Bedürftige", erklärte die in Washington ansässige Institution weiter.



Mit weiteren Zuwendungen von nationalen Regierungen belaufe sich die gesamte verfügbare Unterstützung für die Ukraine sogar auf 723 Millionen Dollar. Unter anderem hätten die Niederlande und Schweden 89 beziehungsweise 50 Millionen Dollar beigesteuert. Darüber hinaus hätten Großbritannien, Dänemark, Lettland, Litauen und Island insgesamt 134 Millionen Dollar zugesagt. Die Weltbank forderte ihre Mitglieder auf, weitere Mittel zuzuschießen.

fml