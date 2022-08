Werbung vor „Tagesschau“: „Bauhaus“ am häufigsten

Bauhaus-Logo © IMAGO/Joan Cros

Der Werbeplatz direkt vor der ARD-“Tagesschau“ um 20.00 Uhr ist besonders beliebt.

Düsseldorf in Deutschland - Die Baumarktkette Bauhaus sendete laut einer Auswertung des Unternehmens Analyx in der Zeit von April bis Juli dort am häufigsten ihre Werbung. Die Spots der Kette erreichten einen Anteil von 75 Prozent, wie Analyx am Mittwoch mitteilte.

Auf Platz zwei folgen mit jeweils gleichen Anteilen die Spots der Deutschen Fernsehlotterie und des Glücksspielunternehmens Elektra Works Limited Casinos, außerdem Reklame für das rezeptfreie Medikament Kijimea Reizdarm Pro und den Ökoworld Klimafonds. Der Großteil der Werbespots ist den Angaben zufolge nur sechs Sekunden lang und damit deutlich kürzer als der durchschnittliche Spot in Deutschland mit 27,7 Sekunden. Das Unternehmen hatte 100 Spots analysiert.

Mit täglich bis zu 11,7 Millionen Zuschauern ist die "Tagesschau" laut Analyx mit großem Abstand die meistgesehene Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen - auch bei Jüngeren. Der Marktanteil unter den 14-bis 29-Jährigen stieg 2021 um 3,5 Prozentpunkte auf 26,2 Prozent.



"Bis jetzt erreicht noch keine andere Werbeform die markenbildende Kraft des linearen Fernsehens", sagte Analyx-Gründer Sascha Stürze. Das Unternehmen bietet die Optimierung von Marketingbudgets an. Auf dem beliebten Werbeplatz unmittelbar vor der "Tagesschau" haben Firmen demnach die Möglichkeit, ihre Botschaft "außerordentlich prominent" zu platzieren. Neben der erheblichen Reichweite versprächen sich viele Unternehmen auch, dass die Glaubwürdigkeit und positive Ausstrahlung der Nachrichtensendung abfärben. ilo/cne