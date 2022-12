„Mission Wetter“ startet: Dieses Raumfahrtprogramm soll Wetterprognose revolutionieren

Am Dienstagabend startet eine Trägerrakete mit einer besonderen Mission ins Weltall: Der Satellit MTGI1 soll nichts weniger als eine Revolution bei der Wettervorhersage einleiten.

Kourou/München – Kaum etwas hat von der Entwicklung der Raumfahrt so sehr profitiert wie die Genauigkeit von Wettervorhersagen. Doch noch immer kommen gefährliche Ereignisse für die Betroffenen überraschend, etwa der Starkregen, der zur Überschwemmungskatastrophe 2021 im Ahrtal führte. Am Dienstag um 21.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit beginnt eine Mission, die zu deutlichen Verbesserungen der Unwettervorhersage führen soll.

Wettervorhersage dank Satellit: In unter drei Minuten ganz Europa abscannen

Am europäischen Weltraumbahnhof Kourou (Französisch Guayana) startet zu diesem Zeitpunkt eine Ariane-5-Trägerrakete mit einem Satelliten, der Bilder der Wetterentwicklung mit einer hundertfach höheren Datenrate liefert als die Vorgängergenerationen. In nur zweieinhalb Minuten kann er ganz Europa mit hoher Auflösung abscannen.



Der Satellit mit dem etwas kryptisch wirkenden provisorischen Kürzel MTGI1 wird eine halbe Stunde nach dem Start im Orbit ausgesetzt. Doch dann dauert es noch rund ein Jahr, bis er seinen Betrieb aufnehmen kann. Er muss zu seinem Zielorbit fliegen, dort die Solargeneratoren öffnen und die Kommunikationssysteme hochfahren, seine Instrumente einschalten, testen und kalibrieren. Dann bekommt er auch einen neuen Namen: Meteosat 12.



Wettervorhersage mit Meteosat 12: Auch Nebel und Waldbrände erkennbar

„Der Wettersatellit wird in der Lage sein, lokale Unwetter zu identifizieren und auch Blitze zu erkennen“, sagt Walther Pelzer, der Leiter der deutschen Raumfahrtagentur. Damit werde die Wettervorhersage einen weiteren wichtigen Schritt von der großräumigen zur regionalen Wettervorhersage machen. Auch Nebel oder Waldbrände können, so Pelzer, zuverlässiger vorhergesagt werden.

Meteosat 12 wird in den nächsten Jahren fünf Geschwister im Orbit bekommen, drei davon sind ebenfalls „Imager“, die Bilder zur Erde senden. Zwei weitere, die ab 2024 in den Weltraum transportiert werden, sind „Sounder“ mit hochauflösenden Spektrometern, die die dreidimensionale Bewegung von Wasserdampf und anderen Gasen in der Atomsphäre verfolgen können.



Diese Spektrometer werden unter Führung von OHB System am Standort München entwickelt. Auch die Teleskope der Imager kommen von OHB. Der deutsche Raumfahrtkonzern mit Hauptsitz in Bremen, aber mehreren Standorten in Bayern, ist neben Thales Alenia Space (Frankreich) Teil des Konsortiums für die Entwicklung des MTG-Programms.

