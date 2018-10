Radikale Neuerung bei WhatsApp bestätigt - was bedeutet das für den Datenschutz?

Rund 1,3 Milliarden Menschen benutzen den Messenger-Dienst WhatsApp weltweit. Bald drohen den Nutzern nervige Unterbrechungen.

Mountain View - Seit einigen Tagen halten sich die Gerüchte, jetzt ist offiziell klar: Es wird eine radikale Neuerung beim weltweit beliebten Smartphone-Messenger geben. Facebook-Frau Carolyn Everson verkündete auf einer Panel-Diskussion während der Advertising Week im Gespräch mit Lara O‘Reilly vom The Wall Street Journal, dass es künftig Werbe-Anzeigen in der App geben wird. „Werbung für wachsende Unternehmen steht nicht im Widerspruch zu den Menschen“, sagte sie laut übereinstimmenden Medienberichten.

2013 hatte Facebook WhatsApp gekauft. Die beiden WhatsApp-Gründer Brian Acton und Jan Koum hatten damals aber festlegen lassen, dass ihr Dienst bis 2019 keine Gewinne erwirtschaften muss. Diese Klausel entfällt somit in absehbarer Zeit, entsprechend kann Facebook jetzt aktiv werden. „Ich denke, es ist eine gute Entwicklung für unsere Gesellschaft und bei WhatsApp waren wir bisher sehr vorsichtig und langsam bei diesem Thema“, so Everson weiter.

Die Frage ist nun, welche Folgen mit Blick auf den Datenschutz diese Änderung für die Nutzer haben könnte. Brain Acton hatte im Gespräch mit Forbes die Befürchtung geäußert, dass WhatsApp die End-zu-End-Verschlüsselung aufweichen könnte, um passende Werbung ausspielen zu können. WhatsApp hat sich dazu bislang nicht geäußert.

Erstmeldung vom 02.10.2018: WhatsApp ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken - kaum einer, der den Messenger nicht täglich nutzt. Weltweit haben sogar 1,3 Milliarden Menschen die App auf dem Handy, bei der bisher alles werbefrei ablief. Damit könnte nun bald Schluss sein. Laut Medienberichten will WhatsApp demnächst Werbeanzeigen anzeigen. Der Messenger-Gigant arbeite bereits an der Funktion.

So berichtet unter anderem Chip, dass Facebook nun Druck mache. Das Portal beruft sich wiederum auf WABetaInfo. Demnach arbeiten die Entwickler des Messengers bereits an der Einbindung personalisierter Werbeanzeigen. Auch Brian Acton, Mitbegründer von WhatsApp, erklärte jüngst in einem Interview mit dem Forbes-Magazin, dass sich der Messenger auf Druck von Mark Zuckerberg für den Werbemarkt öffnen solle.

Die Anzeigen sollen in den Statusmeldungen erscheinen. Nach einer bestimmten Anzahl an Statusmeldungen soll zwischendurch eine Werbeanzeige eingeblendet werden.

Erst in Indien - dann weltweit

Betroffen von Werbung sollen dann aber zunächst nur bestimmte Smartphones sein: Und zwar Apple-User in Indien. Wie Chip weiter schreibt, soll die Werbung aber bis Mitte 2019 an alle WhatsApp-User ausgespielt werden - weltweit und auch auf jeden Android-Handy.

