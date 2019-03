Diese Funktion von WhatsApp sollten Sie besser nicht nutzen

Zahlreiche Fotos und Videos werden täglich über WhatsApp verschickt. Doch es empfiehlt sich nicht die Dateien auch mit der im Messenger integrierten Kamera aufzunehmen.

München - Weil man mit WhatsApp Fotos und Videos über das Smartphone verschicken kann, ohne für jede Datei einzeln bezahlen zu müssen, ist der Messenger-Dienst äußerst praktisch. Doch die Qualität der gesendeten Objekte lässt leider nach wie vor zu Wünschen übrig. Fotos, die über WhatsApp versendet werden, werden auf relativ miese Qualität komprimiert.

Whatsapp: Fotos lieber nicht mit der integrierten Kamera aufnehmen

Zwar sehen Erinnerungsfotos aus dem letzten Urlaub auf dem Handy auch in geringer Auflösung noch ganz passabel aus, doch merkt man spätestens in Vollansicht auf dem Desktop, dass die Bildqualität beim Verschicken über WhatsApp leidet. Und es wird noch schlimmer, denn in ein paar Jahren werden die Auflösungen von Smartphones und Monitoren noch höher und damit die Bildqualität von WhatsApp-Bildern noch schlechter sein, prophezeit chip.de.

Dass Fotos bei WhatsApp stark verkleinert werden, hat allerdings auch Gründe: Die versendeten Dateien sollen sich schnell übertragen lassen und möglichst wenig Speicherplatz beanspruchen. Nutzer, denen hochauflösende Fotos wichtig sind, haben Pech.

Whatsapp: Mit diesem Tipp betreiben Sie Schadensbegrenzung

Wer Schadensbegrenzung betreiben will, sollte aber zumindest folgenden Tipp beachten: Fotos immer mit der normalen Handykamera aufnehmen und dann bei WhatsApp in der Galerie auswählen, um sie zu versenden. Denn mit der in den Messenger integrierten Kamera können zwar ebenfalls Fotos gemacht werden, doch die WhatsApp-Kamera kann nicht auf alle Funktionen zugreifen, die der Hersteller-Kamera zur Verfügung stehen. Google erlaubt „fremden“ Apps nicht, die Handy-Kamera voll zu nutzen. Deshalb kann beispielsweise die Helligkeit nicht manuell angepasst werden, wenn der Fokus auf einem dunklen Objekt liegt.

