Diese Funktion von WhatsApp sollten Nutzer ganz einfach umgehen

Liebe Alicia,

ich weiss gar nicht wo ich anfangen soll. Aber auch bei jemanden wie Dir, mit abgeschlossenem Psychologie Studium, sollten technische Grundlagen nicht fremd sein. Erst recht nicht wenn Du über technische Sachen berichtest.

1. "Whats App ist nützlich, weil man nicht für jede einzelne Datei bezahlen muss" -bitte was? Bei welchem Messanger muss man denn pro übertragender Datei zahlen? Mir ist keiner bekannt. Wäre das das Geschäftsmodell von einem Messanger wäre er auch nicht lange am Markt. Hier wird suggeriert, dass das ein Killer Feature von WhatsApp ist. Dabei ist es ein Feature wie bei allen anderen Messangern auch.

2. "Auflösungen von Monitoren und Smartphones werden die nächsten Jahre höher laut Chip". Für die Erkenntnis braucht man nicht das "Fach"Magazin Chip. Und außerdem - bringt alles nichts wenn nicht auch die Smartphone Kameras analog dazu immer besser werden. Das erwähnst du nicht.

3. "Pro Tipp: Fotos nicht mit der integrierten Kamera aufnehmen, sondern mit der normalen Handy Kamera" - Eine starke Aussage die tief blicken lässt. Benutze ich in WhatsApp die Kamera habe ich also eine ganz andere, als über die normale Foto Funktion? Die Kamera Hardware ist fest im Smartphone verbaut. Was Du meinst ist die Kamera Funktionalität. Aber nicht die Kamera. Ein wichtiger Unterschied - einmal reden wir über Hardware, einmal über Software.

4. "Doch die WhatsApp Kamera kann nicht auf alle Funktionen zugreifen wie die Hersteller Kamera" - Puh. Der Hersteller der Kamera ist ein anderer wie der Hersteller vom Smartphone. Ansonsten siehe 3.

5. "Google erlaubt fremden Apps nicht die Handy Kamera voll zu nutzen" - was bei Dir wie eine Schwachstelle klingt ist ein großer Vorteil. Stichwort: Missbrauch der Kamera durch andere Apps.

Allgemeines:

- Im Artikel gehst du nur auf dein Android Smartphone ein - iOS wird vollkommen außen vor gelassen.

- Kein Wort über Messenger jenseits von WhatsApp und deren Funktionalitäten bezüglich Komprimierung

- Und was Dir scheinbar nicht bekannt ist. Man kann natürlich unkomprimiert Dateien per WhatsApp verschicken. Und zwar wenn man bei der Anlagen Auswahl nicht auf Foto klickt, sondern auf Dateien / sonstige und die Datei manuell auswählt. Android mit 100 MB Größe pro Datei unter iOS sind es 128 MB.