WhatsApp: Diese neue Funktion bereitet Peinlichkeiten ein Ende

Der beliebte Messenger-Dienst WhatsApp testet derzeit in der Beta-Version eine neue Funktion. Sie könnte Millionen von Nutzern Erleichterung verschaffen.

München - Tipp, Tipp, Tipp - nur einen Moment sind die Hände schenller als der Geist, der blaue Pfeil gedrückt und das Bild gesendet. In die falsche Gruppe! Mit diesem Horrorszenario könnte bald Schluss sein. Denn eine Neuerung von WhatsApp soll jetzt einen Sicherungsschritt für das Schicken von Bildern einführen.

Bisher gibt es diesen Schritt erst in der Beta-Testversion. WhatsApp zeige in der Betaversion vor dem Senden des Bildes den Icon desjenigen an, dem das Bild gerade gesendet werden soll. Einige nützliche Funktionen, die aber weitgehend unbekannt sind, besitzt WhatsApp bereits in der handelsüblichen Version.

WhatsApp-Hammer: Diese Funktion verhindert Schreckensmomente

Mit der neuen Funktion könnte dem Nutzer noch rechtzeitig auffallen, dass er gerade dabei ist, ein Bild an den falschen Empfänger zu schicken. Die Neuerung könnte somit Schreckensmomente und Peinlichkeiten in den Leben von Millionen von WhatsApp-Nutzern verhindern.

Wem ist nicht schon die Schamesröte ins Gesicht geschossen, wenn etwa pikante Urlaubs-Bikinibilder versehentlich im Arbeitsgruppenchat gepostet wurden. Eine praktische Neuerung also, die bei vielen WhatsApp-Nutzern gut ankommen könnte. Dabei hatte der Konzern erst kürzlich mit einer Schocknachricht einige Nutzer vor den Kopf gestoßen.

WhatsApp und Facebook: Diese Meldung könnte für Verärgerung sorgen

Auch neu ist eine Anpassung von WhatsApp und Facebook, die eher zu Unmut führen könnte: Der WhatsApp-Status von Facebook-Nutzern soll bald automatisch in dem Sozialen Netzwerk gepostet werden. Auch das berichtet news.de. Damit Facebook-Nutzer aber künftig nicht ungewollt mit WhatsApp-Status zugespamt werden, soll eine neue Facebook-Funktion ermöglichen, die ständigen Updates auszublenden.