„Wie Ärzte arbeiten“: Lauterbach will mehr Verantwortung für Pflegekräfte

Karl Lauterbach (SPD), Bundesgesundheitsminister, will künftig Pflegekräften mehr Verantwortung übertragen.

Berlin in Deutschland - „Ich wünsche mir, dass wir hier künftig Pflegekräfte haben, die stärker auch wie Ärzte arbeiten“, sagte Lauterbach der „Zeit“ nach Angaben vom Mittwoch. Die Pflege im Krankenhaus müsse dringend aufgewertet werden. Lauterbach verwies auf die USA, wo „besonders gut ausgebildete Pflegekräfte vieles machen, was bei uns den Hausärzten vorbehalten ist“. In Deutschland wehre die Ärztelobby jede Übertragung von Kompetenzen an das Pflegepersonal ab.

Der Gesundheitsminister plant eine große Krankenhausreform. Die Vorschläge sehen unter anderem vor, Krankenhäuser einzurichten, die ohne angestellte Ärzte auskommen und ganz von Pflegekräften geleitet werden.



Eine neue gesetzliche Regelung plant Lauterbach zudem zur Überwindung der Lieferengpässe bei Arzneimitteln. „Wir arbeiten deshalb an einem Gesetz, das sicherstellt, dass Medikamente in mehreren Weltregionen gleichzeitig beschafft werden müssen, damit wir nicht mehr von ein oder zwei Fabriken weltweit abhängig sind“, sagte er der „Zeit“. Künftig solle zudem „nicht mehr allein der billigste Anbieter den Zuschlag bekommen, sondern diejenigen, die mehr Versorgungssicherheit anbieten“.

Lauterbach kritisierte die starke Ausrichtung auf Wirtschaftlichkeit in vielen Bereichen des Gesundheitswesens. „Wir sind zu weit gegangen“, sagte der Minister. Das gelte nicht nur für die Arzneimittelversorgung, sondern auch für Arztpraxen, die zunehmend von Investoren übernommen würden und wo nun billige Massenabfertigung drohe. „Wir müssen die Discounter-Medizin beenden“, forderte er. cha/mt