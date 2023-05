Wiederwahl Erdogans: Durchwachsene Reaktionen in Deutschland

Recep Tayyip Erdogan © Valery Sharifulin/IMAGO

Die Wiederwahl des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hat in Deutschland gemischte Reaktionen ausgelöst.

Berlin in Deutschland - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gratulierten Erdogan und betonten die Bedeutung der deutsch-türkischen Zusammenarbeit. Es gab aber auch kritische Töne. Anhänger Erdogans in Deutschland feierten hierzulande in mehreren Städten.

Steinmeier betonte in seinem Glückwunschschreiben an Erdogan die Bedeutung der beidseitigen Zusammenarbeit. „Angesichts der besonders engen menschlichen, wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zwischen unseren Ländern kommt dem deutsch-türkischen Verhältnis ganz besondere Bedeutung zu“, schrieb Steinmeier in Berlin. Er wünsche Erdogan „bei Ihrer Amtsführung eine glückliche Hand“.



Auch Scholz betonte auf Twitter, Deutschland und die Türkei seien „enge Partner und Alliierte“. Auch gesellschaftlich und wirtschaftlich gebe es enge Verbindungen. „Nun wollen wir unsere gemeinsamen Themen mit frischem Elan vorantreiben“, kündigte der Kanzler an.



In Deutschland trafen sich Anhänger Erdogans nach den Nachrichten von dessen Sieg in etlichen deutschen Städten zu Jubelfeiern und Autokorsos. Versammlungen mit jeweils mehreren hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmern vermeldete die Polizei etwa aus Berlin sowie Düsseldorf, Dortmund und Gelsenkirchen in Nordrhein-Westfalen sowie Mannheim in Baden-Württemberg.



Laut Polizei kam es dabei wiederholt zu Verkehrsbehinderungen, meistens blieben die Feiern jedoch friedlich. In Mannheim kam es laut Polizei zu auch körperlichen Auseinandersetzungen zwischen Teilnehmern eines Autokorsos sowie Passanten sowie zu einzelnen Angriffen auf Einsatzkräfte.



Der Grünen-Politiker Cem Özdemir kritisierte die Jubelfeiern. Diese seien „eine nicht zu überhörende Absage an unsere pluralistische Demokratie“, schrieb der Bundeslandwirtschaftsminister auf Twitter. Gefeiert hätten hier Menschen, die nicht „für die Folgen ihrer Wahl einstehen müssen“. In Deutschland bestehe nun die Gefahr, „dass Ultranationalismus und Fundamentalismus noch stärker durch neue Imame aus Ankara hierzulande verbreitet werden“.



Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt schloss nicht aus, dass Erdogan nach seinem Erfolg einen versöhnlicheren Kurs einschlagen könnte. Dieser könnte „zu dem Schluss kommen, dass die großen wirtschaftlichen Probleme seines Landes nur gemeinsam mit der EU und Deutschland zu lösen sind“, sagte Hardt der Nachrichtenagentur AFP. Die Bundesregierung ihrerseits müsse der Türkei signalisieren, dass sie bereit sei, dem Land „aus der schwierigen wirtschaftlichen Lage herauszuhelfen“ - dass sie im Gegenzug aber auch eine Europa- und Deutschland-freundliche türkische Politik erwarte.



Der Grünen-Außenpolitiker Max Lucks wertete das Wahlergebnis als „einen harten Rückschlag für die demokratische Opposition“. Die Bundesregierung forderte Lucks zu einem Ende der „Türkeipolitik der strategischen Rücksichtnahme“ auf. Einen kritischen Kurs gegenüber Erdogan forderte auch der frühere deutsche Botschafter in der Türkei, Martin Erdmann. „Wir müssen die Frage stellen, was können wir tun, um die freiheitlichen Kräfte in der Türkei zu stärken“, sagte er dem Sender Phoenix.



Die Linken-Politikerin Cansu Özdemir verwies auf Wahlmanipulationen und die Behinderung der Opposition im Wahlkampf. „Es war keine demokratische Wahl“, schrieb sie auf Twitter.



Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber forderte ein Ende des Prozesses zum EU-Beitritt der Türkei. Enge Beziehungen seien wichtig, aber eine Vollmitgliedschaft wolle „niemand mehr“, „weder die Türkei noch die EU“.



Der SPD-Außenpolitiker Nils Schmid wies dies zurück. „Ein Abbruch des EU-Beitrittsprozesses wäre ein Schlag ins Gesicht der Opposition und aller derer, die darauf setzen, irgendwann wieder in einer demokratischeren Türkei leben zu können“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Allerdings liege der Beitrittsprozess auf Eis, solange es in der Türkei „keine Fortschritte bei Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gibt“. bk/bro

Erdogan tritt drittes Jahrzehnt seiner Herrschaft an

Es war nicht ganz so leicht wie sonst - doch er hat es tatsächlich wieder geschafft: Nach seinem knappen Sieg in der historischen Stichwahl wirkt Recep Tayyip Erdogan am Sonntagabend sichtlich erschöpft. Der Wahlkampf gegen seinen sozialdemokratischen Rivalen Kemal Kilicdaroglu wurde mit harten Bandagen geführt, nun aber ruft der Staatschef in seiner Ansprache vor dem Präsidentenpalast in Ankara die Türkei zur „Einheit und Solidarität“ auf.



Viele von Erdogans Gegnern fürchten allerdings, dass der islamisch-konservative Präsident seinen autoritären Kurs weiter verschärfen - und so die Spaltung des Landes vertiefen könnte. Während viele Türkinnen und Türken mit Hupkonzerten und Autokorsos feiern, sind andere resigniert. „Ich habe keine Hoffnung mehr, ich werde so schnell wie möglich ins Ausland gehen“, sagt etwa der 20-jährige Ingenieurstudent Kerem.



Erdogan regiert die Türkei seit 2003 als Ministerpräsident, seit 2014 als Präsident. Seit Republikgründer Atatürk hat niemand das Land so sehr geprägt wie er: Erdogan trieb gigantische Infrastrukturprojekte voran, verabschiedete sich vom strengen Laizismus und wandte sich außenpolitisch zunehmend vom Westen ab und Asien und Russland zu.



Doch nur seine Gegner im eigenen Land, sondern auch westliche Länder werfen dem türkischen Staatschef vor, in einen Autoritarismus abgeglitten zu sein. Hunderte Regierungskritiker sitzen in den Gefängnissen. 2017 führte Erdogan durch eine Verfassungsänderung das Präsidialsystem ein und weitete damit seine Befugnisse aus.



Für seine Unterstützer hingegen bleibt Erdogan - trotz der aktuell hohen Inflation und anderer Wirtschaftsprobleme - der Mann, der der Türkei über Jahre hinweg ein „Wirtschaftswunder“ beschert hatte. Weder ein Gefängnisaufenthalt, Massendemonstrationen noch ein Putschversuch konnten den Siegeszug des „Reis“ - des „Chefs“, wie ihn seine Anhänger nennen - aufhalten.



Dass er sich einen Palast mit 1000 Zimmern in Ankara bauen ließ, hält Erdogan nicht davon ab, sich als „Mann des Volkes“ zu präsentieren. Der 69-Jährige ist frommer Muslim und verkörpert traditionelle Familienwerte, er ist verheiratet und hat vier Kinder. Der hochgewachsene Mann versteht es zudem, die Menschen durch emotionale Reden mitzureißen, in denen er nicht selten nationalistische Gedichte oder Koranverse rezitiert.



Auch auf der außenpolitischen Bühne demonstriert Erdogan Einfluss und Stärke - etwa als Vermittler im Ukraine-Krieg, der sowohl zu Russland als auch zur Ukraine gute Beziehungen pflegt, oder durch seine Blockade von Schwedens Nato-Beitritt.



Erdogan wurde im armen Istanbuler Hafenviertel Kasimpasa geboren und strebte zunächst eine Karriere als Fußballer an, bevor er in die Politik ging. 1994 wurde er Bürgermeister seiner Heimatstadt. Vier Jahre später musste er kurzzeitig ins Gefängnis, weil er bei einem Auftritt ein religiöses Gedicht rezitiert hatte. Die von ihm mitbegründete islamisch-konservative Partei AKP gewann 2002 die Parlamentswahl, im Jahr darauf wurde er Ministerpräsident.



Anfangs war Erdogan für den Westen als Reformer ein Hoffnungsträger. Spätestens seit er aber 2013 regierungsfeindliche Demonstrationen brutal niederschlagen ließ, steht er im Westen stark in der Kritik. Drei Jahre später, in der Nacht zum 16. Juli 2016, folgte die wohl größte Bewährungsprobe für Erdogan: ein Putschversuch von Militärs. Aus dem Urlaub rief Erdogan „sein Volk“ zur Hilfe - und erklärte am Morgen danach den Aufstand für gescheitert.



Der Präsident beschuldigte seinen ehemaligen Verbündeten, den in den USA lebenden islamischen Prediger Fethullah Gülen, hinter dem Putschversuch zu stehen, und ließ zahlreiche „Gülenisten“ und Oppositionelle festnehmen. Unerbittlich geht er seither gegen alle Gegner vor. Auch Medien, Justiz, Armee und Polizei wurden umgebaut und auf Erdogan ausgerichtet. Seine Wiederwahl könnte nun bedeuten, dass der „Reis“ seine Macht weiter zementiert. kbh/dja