Opec+: Öl-Drosselung um 1,66 Millionen Barrel

imago0170587271h.jpg © IMAGO/Jakub Porzycki

In den kommenden Monaten planen neun Ölförderländer aus der Gruppe der Opec+ ihre tägliche Produktion um insgesamt 1,66 Millionen Barrel (je 159 Liter) zu verringern.

Wien - Das teilte Opec+ am Montag in Wien nach einer virtuellen Sitzung ihres Marktbeobachtungs-Ausschusses offiziell mit. Am Vortag hatten die an dem Schritt beteiligten Länder überraschend und einzeln Kürzungen angekündigt.

Acht Staaten, allen voran Saudi Arabien, Irak, die Vereinigten Arabischen Emirate und Kuwait, wollen ihr Öl ab Mai drosseln. Zusätzlich kündigte Moskau an, seine schon jetzt bestehende restriktive Förderpolitik nicht wie geplant im Juni auslaufen zu lassen, sondern ab Juli fortzusetzen.

Die Kürzungen seien eine «Vorsichtsmaßnahme, die das Ziel hat, die Stabilität des Ölmarktes zu stützen», teilte OPEC+ nach der Sitzung mit. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte in Moskau, dass die Entscheidung dazu diene, die Preise auf einem bestimmten Niveau zu halten.

Die Ölpreise reagierten am Montag mit einem Höhenflug auf die angekündigte Förderkürzungen. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete zuletzt 84,02 US-Dollar. Das waren 4,13 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai stieg ebenfalls kräftig um 4,07 Dollar auf 79,74 Dollar.

ADAC befürchtet steigende Spritpreise

München - Der steigende Ölpreis könnte das Tanken bald wieder teurer machen. Nachdem Mitglieder des OPEC-Kartells und andere große Förderländer am Wochenende beschlossen hatten, ihre Produktion zu drosseln, stieg der Ölpreis um 8 Prozent. Das könnte «in der Folge auch zu einer Verteuerung an den Zapfsäulen» führen, teilte der ADAC am Montag mit.

Schon seit Jahresanfang ist der Benzinpreis leicht gestiegen - Diesel wurde dagegen günstiger. Im März kostete ein Liter Super E10 laut ADAC im Monatsmittel 1,763 Euro, ein Liter Diesel nur noch 1,715 Euro. «Im Vergleich zum März 2022, der als teuerster Tankmonat aller Zeiten in die Geschichte einging, war Benzin um 30,6 Cent günstiger, Diesel um 42,5 Cent.»

Der Preisabstand von Diesel auf Benzin normalisierte sich damit weiter, Ende März betrug die Spanne knapp zehn Cent. In den zehn Jahren vor dem Ukraine-Krieg war Diesel im Schnitt gut 15 Cent billiger als Super E10. Vergangenes Jahr drehte sich das zeitweise.

Steigende Ölpreise bremsen Dax

Frankfurt/Main - Der Anstieg der Ölpreise hat den Dax zum Auftakt in das zweite Quartal gebremst. Nach einer starken letzten Märzwoche bewegte sich das deutsche Börsenbarometer am Montag bis zum Nachmittag mit minus 0,12 Prozent auf 15 610,05 Punkte kaum vom Fleck. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte gab zu Beginn der verkürzten Osterwoche um 0,80 Prozent auf 27 441,77 Zähler nach.

Mit Spannung warten die Anleger außerdem auf Wirtschaftsdaten aus den USA. Mit dem ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie wird in Kürze der wohl am meisten beachtete US-Frühindikator veröffentlicht. Dieser Stimmungsindikator sowie der für den Dienstleistungsbereich gelten zusammen mit dem Arbeitsmarktbericht als wesentliche Orientierung für die Zinspolitik der US-Notenbank Fed. Der Ölmarkt ist in den Blick gerückt, nachdem die Öl-Allianz Opec+ überraschend eine Drosselung der Förderung angekündigt hatte.

Einzelwerte wurden am Montag vor allem von Analystenstudien bewegt. Im Dax war die Aktie von Siemens Energy die Favoritin mit plus 4,7 Prozent auf 21,20 Euro. Die US-Bank Morgan Stanley nahm sie mit «Overweight» und einem Kursziel von 33,20 Euro wieder in die Bewertung auf. Wie Analyst Ben Uglow schrieb, gibt es klare Anzeichen eines Energie-Boom-Zyklus in den Endmärkten des deutlich unterbewerteten Elektro- und Energietechnikherstellers.

Bankaktien schlugen europaweit einen Erholungskurs ein. Hierzulande legten die Aktien der Commerzbank und der Deutschen Bank jeweils um etwa eineinhalb Prozent zu.

Der Euro wurde am Nachmittag mit 1,0868 US-Dollar gehandelt, nachdem er am Morgen noch bis auf 1,0788 Dollar gefallen war. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0875 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,39 Prozent am Freitag auf 2,38 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,09 Prozent auf 125,90 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,40 Prozent auf 135,65 Punkte. (dpa)