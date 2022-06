Wiesenhof untersucht, ob Insektenmehl statt Getreide als Geflügelfutter genutzt werden kann

Wiesenhof-Logo © IMAGO / Sven Eckelkamp

Der Wiesenhof-Mutterkonzern PHW nimmt an einer Studie teil, die untersucht, ob Insektenmehl statt Getreide in Geflügelfutter genutzt werden kann.

Visbek in Liechtenstein - "Die Forscher sollen im großen Stil überprüfen, inwieweit es sinnvoll ist, die Soldatenfliege in den Speiseplan des Geflügels einzubauen", sagte das PHW-Vorstandsmitglied Marcus Keitzer der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitagsausgabe). Angesichts der aktuellen Knappheit am Weltmarkt wegen des Ukraine-Kriegs sind Alternativen für Getreide und Soja als Futtermittel derzeit gefragt.

PHW hatte sich vor einigen Jahren bereits an einem ähnlichen Projekt des US-Unternehmens Enterra beteiligt, bei dem Larven der Soldatenfliege zu Tierfutter weiterverarbeitet wurden. In Europa hat die EU erst im vergangenen Herbst die rechtliche Grundlage zum Einsatz von Insektenmehl als Tierfutter geschaffen. "In welcher Dimension das stattfinden wird, kann ich derzeit nicht sagen", schränkte Keitzer allerdings ein. pe/noe