Wind- statt Atomkraft: Frankreich kritisiert Deutschlands Energiepolitik

Von: Bettina Menzel

Teilen

Die französische Ministerin für Energiewende Agnès Pannier-Runacher (rechts) am 7. Juni 2023. © Ludovic MARIN / AFP

Nach dem Ausstieg aus der Kernenergie importiert Deutschland Atomstrom aus Frankreich. Die französische Ministerin für die Energiewende kritisiert die Energiepolitik Berlins.

Paris – Seit Mitte April importiert Deutschland mehr Strom als es ausführt. Aus Expertensicht gibt es zwar keinen eindeutigen Zusammenhang mit der Abschaltung der letzten drei Atomkraftwerke am 15. April. Dass die Bundesrepublik nun aber vermehrt Atomstrom aus Frankreich einführt, ließe sich mindestens als widersprüchlich einsortieren. Die französische Ministerin für die Energiewende, Agnès Pannier-Runacher, unterstellt Deutschland ein „Glaubwürdigkeitsproblem im Kampf gegen den Klimawandel“ und kritisierte in einem am Donnerstag (6. Juli) veröffentlichten Interview mit dem Handelsblatt die hiesige Energiepolitik scharf.

Frankreich sieht deutsches „Glaubwürdigkeitsproblem im Kampf gegen den Klimawandel“

Deutschland riskiere, mehr und mehr von der Atomenergie seiner Nachbarn abhängig zu werden, sagte Pannier-Runacher. „Es ist ein Widerspruch, einerseits massiv französischen Atomstrom zu importieren und andererseits jeden Text und jede Gesetzgebung in der EU abzulehnen, die den Mehrwert dieser kohlenstoffarmen Energieform anerkennt“, so die französische Ministerin zum Handelsblatt.

Ihre Liste an Kritikpunkten der deutschen Energiepolitik ist umfangreich: Den geplanten Ausbau von Kraftwerken des fossilen Energieträgers Gas hält Pannier-Runacher für kontraproduktiv, das stehe im Widerspruch zu den Klimazielen der EU und stelle „ein Glaubwürdigkeitsproblem im Kampf gegen den Klimawandel“ dar. „Die Kernenergie macht 50 Prozent der dekarbonisierten Elektrizität und 25 Prozent der gesamten Stromproduktion in Europa aus. Die Staaten, die der Atomenergie feindlich gegenüberstehen, sind in der Minderheit“, verteidigt die Ministerin den Energiemix Frankreichs. Laut Daten der EU-Kommission von Juni sind indes fast 40 Prozent des Stroms in der EU im vergangenen Jahr aus erneuerbaren Quellen gekommen. Dahinter lagen fossile Brennstoffe mit 38,6 Prozent vor Atomstrom mit gut 20 Prozent.

Die Bundesrepublik müsse ihrer Verantwortung nachkommen, „steuerbare Grundkapazitäten“ vorzuhalten, um die naturgegebenen Schwankungen in der Wind- und Solarstromproduktion abfangen zu können, mahnt Pannier-Runacher. Die französische Ministerin betonte zudem, dass Frankreich lediglich 0,6 Prozent seines Stroms aus dem fossilen Brennstoff Kohle gewinne, in Deutschland seien es 33 Prozent. Selbst die bekannte Klimaaktivistin Greta Thunberg hatte im Oktober vergangenen Jahres gesagt, es sei ein Fehler, die Atomkraftwerke „abzuschalten und sich der Kohle zuzuwenden.“

Vor- und Nachteile von Atomstrom Vorteile: - Geringe CO₂-Emissionen in der eigentlichen Stromproduktion

- Atomstrom kann Anteil fossiler Brennstoffe verringern

- Unabhängig von Wind, Wetter oder Tageszeiten kontinuierliche Produktion, daher geringere Preisschwankungen

- Hohe Energieproduktion: Ein mittleres Atomkraftwerk kann bis zu 3,7 Millionen Haushalte ein Jahr lang mit Strom versorgen Nachteile: - Suche nach Endlager gestaltet sich schwierig: Der radioaktive Müll muss für einen Zeitraum von einer Million Jahren von der Biosphäre ferngehalten werden

- Über den gesamten Lebensweg gerechnet nicht ökologisch wertvoll

- Gefahr einer Umweltkatastrophe oder eines Störfalls wie in Tschernobyl oder Fukushima

- Atomstrom ist insgesamt nicht CO₂-neutral, Treibhausemissionen entstehen etwa beim Uranabbau oder Transport, Kraftwerksbau oder der Herstellung der Brennelemente

- Hohe Baukosten der Atomkraftwerke

Was ist dran an den Vorwürfen der französischen Ministerin?

Die Opposition teilt die Kritik der Energiewende-Ministerin aus Frankreich. Aus Sicht der Union sind die Stromimporte ein Zeichen für die „krachend gescheiterte“ Energiepolitik der Ampel-Koalition, das Bundeswirtschaftsministerium findet diese Schlussfolgerung indes „vereinfachend und irreführend“. Im Winter exportiere Deutschland in der Regel Strom, im Sommer importiere es Elektrizität. Auf dem eigenen EU-Binnenmarkt für Energie werde dort produziert, wo er am günstigsten sei, was sowohl Unternehmen als auch Privathaushalten zugutekomme, hieß es vonseiten eines Ministeriumssprechers. Derzeit seien die Preise im Ausland schlicht günstiger. Dass Deutschland aktuell mehr Atomstrom aus Frankreich importiert, als vor dem Abschalten des letzten Atomkraftwerks, wäre demnach lediglich eine saisonale Schwankung.

Daten des Statistischen Bundesamtes zeigen, dass in den ersten drei Monaten dieses Jahres rund 15,2 Prozent mehr Strom aus dem Ausland ins Inland flossen als im Vorjahreszeitraum. Die Importe fallen also außergewöhnlich hoch aus. Zudem war die Stromeinspeisung hierzulande ungewöhnlich niedrig, Gründe seien laut Bundesamt unter anderem die milden Temperaturen und eine konjunkturelle Abschwächung. Mitte Juni wurde zudem bekannt, dass die Bundesnetzagentur bei der Energiestabilität in Deutschland auch auf den Import von Atomstrom aus Frankreich setzt. Eine entsprechende Bedarfsanalyse der Netzagentur bestätigte das Bundeswirtschaftsministerium laut Bild-Angaben. „Die Energiewende der Grünen basiert maßgeblich auf Atomstrom aus Frankreich“, kritisierte der energiepolitische Sprecher der FDP, Michael Kruse.

Wie die französische Ministerin im Interview mit dem Handelsblatt sagte, ist der Kohleanteil in Deutschland tatsächlich weiterhin hoch, wenn auch in diesem Jahr deutlich weniger dieses Energieträgers gebraucht wurde, als noch im Vorjahreszeitraum. Bei Steinkohle reduzierte sich der Anteil um ein Fünftel. Bis spätestens im Jahr 2038 soll das letzte Kohlekraftwerk hierzulande stillgelegt werden. Erneuerbare Energien haben in Deutschland Kohle bereits als wichtigster Energieträger überholt: Rund ein Drittel der ins Stromnetz eingespeisten Elektrizität kommt aus Windenergie.