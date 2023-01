Windenergie: Habeck hält 30 Gigawatt Ziel für realistisch

Teilen

Habeck beim des Besuch des Cuxhavener Werks von Siemens Gamesa. © IMAGO/Chris Emil Janssen

Die Windenergie auf soll bis 2030 auf 30 Gigawatt ausgebaut werden – das Ziel hält Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck für realistisch.

Cuxhaven - «Das ist schaffbar», sagte der in Lübeck geborene Grünen-Politiker am Dienstag bei einem Besuch des Cuxhavener Werks von Siemens Gamesa, in dem Turbinen für Offshore-Windkraftanlagen hergestellt werden. Zu den in den 25 Windparks in Nord- und Ostsee erzeugten gut 8 Gigawatt würden demnächst 2,7 hinzukommen. Allein in diesem Jahr würden weitere 8,8 Gigawatt ausgeschrieben. In den kommenden Jahren kämen etwas kleinere Tranchen von etwa vier Gigawatt dazu. «Dann kommen wir auf die 30», sagte Habeck. «Da hat sich Deutschland wirklich was vorgenommen, aber natürlich kann es gelingen.» (dpa)