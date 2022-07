„Wird zappenduster“: Linken-Politiker will weiter Gas aus Russland beziehen

Energieversorgung in Deutschland

Der Linken-Politiker Klaus Ernst ist dafür, weiter Gas aus Russland zu importieren.

Berlin in Deutschland - "Wenn bei uns das Gas fehlt, sind wir ruiniert", sagte Ernst am Montag in der RTL/ntv-Sendung "Frühstart". Das wichtigste sei jetzt, die Energieversorgung dieser Republik zu sichern. "Es wird zappenduster, wenn wir das nicht tun", sagte der Vorsitzende des Energie-Ausschusses im Bundestag.

Es dürfe auch nicht die alleinige Lösung sein, jetzt Gas aus Ländern wie Katar zu beziehen, sagte Ernst. "Die Araber, bei denen wir jetzt mehr Gas holen, sind auch keine Musterknaben der Demokratie." Deutschland könne sich "aussuchen, von wem der Bösen wir unsere Energie holen - und da bin ich dann für den billigsten, und das ist Russland".



Die jetzige Sorge um die Energieversorgung in Deutschland zeige, dass die Bundesregierung die falschen Maßnahmen gegen Russland getroffen habe. "Dass man Sanktionen beschließt, die eher die eigene Bevölkerung betreffen als die Russen, das ist schon ein großes Maß an Ignoranz der Realitäten", so der Linken-Politiker weiter. "Wenn wir mit unseren Maßnahmen jetzt dazu beitragen, dass die Energieversorgung in Deutschland gefährdet ist, dann ist das eine falsche Politik der Bundesregierung und der EU."

Zu der Frage, ob Russland nach den Wartungsarbeiten an Nord Stream 1 weiter Gas liefern werde, sagte Ernst: "Das ist eine Glaskugel - aber ich gehe nicht davon aus, dass Putin ganz zudreht." Die Bundesregierung müsse sich um Gespräche mit Präsident Wladimir Putin bemühen: "Es kommt jetzt darauf an, mit ihm zu reden und nicht zu warten, was in zehn Tagen passiert.", so der Energiepolitiker mit Blick auf das Ende der Wartungsarbeiten.



"Es soll mal einer seine Koffer packen, hinfahren und mit den Russen reden, dann weiß man vielleicht was sie vorhaben." Dafür schlug er die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor. "Wir brauchen jetzt alle Kontakte - und Lösungen, die nicht unsere Wirtschaft gefährden." jp/mt

Linke hält Moratorium für Gas-und Stromsperren für nicht ausreichend



Die Linken-Vorsitzende Janine Wissler hält das von Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke (Grüne) in Aussicht gestellte Moratorium für Gas- und Stromsperren zum Schutz ärmerer Menschen für unzureichend. "Ein Verbot von Gas- und Stromsperren ist der richtige Weg, um Menschen zumindest für den Moment in einer existenziellen Lage zu schützen", sagte Wissler der "Rheinischen Post" vom Montag. Dies sei aber nicht genug. Nötig sei finanzielle Hilfe und eine staatliche Preisaufsicht.



Viele Menschen würden "ohne eine kontinuierliche Unterstützung, wie einen längst fälligen sozialen Klimabonus, nicht aus der Falle kommen, ihre hohen Rechnungen nicht begleichen zu können", sagte Wissler. Um zu verhindern, dass Energiekonzerne sich auf Kosten der Verbraucher bereicherten, sei auch eine staatliche Preisaufsicht nötig.



Lemke hatte das Moratorium für Gas- und Stromsperren in der "Bild am Sonntag" in Aussicht gestellt. Dieses ist aus ihrer Sicht nötig, wenn die Bundesnetzagentur "Energieunternehmen erlaubt, gestiegene Preise trotz Preisgarantie an die Verbraucher weiterzugeben". mt/ilo