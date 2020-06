Neues Fiasko bei Wirecard: Konzern sieht „gigantischen Betrug“ - Kurs stürzt spektakulär ab

Der Bilanzskandal um Wirecard nimmt kein Ende- der Konzern sieht sich aber selbst als Opfer einer massiven Täuschung.

Der Dax* -Konzern Wirecard will Strafanzeige gegen Unbekannt erstatten.

-Konzern will gegen Unbekannt erstatten. Das IT-Unternehmen mit Sitz bei München muss abermals die Vorlage der Jahreszahlen verschieben.

mit Sitz bei München muss abermals die verschieben. Wirecard sieht sich dabei selbst als Opfer eines „gigantischen Betrugs“.

Update vom 18. Juni 2020, 17.25 Uhr: Der Aktienkurs des Dax-Konzerns Wirecard ist nach einer Verschiebung der Bilanzvorlage wegen Hinweisen auf Unstimmigkeiten extrem eingebrochen. Nachdem der Zahlungsabwickler mitgeteilt hatte, dass er wegen milliardenschwerer Unklarheiten in der Bilanz seinen Jahresabschluss erneut nicht vorlegen kann, gingen die Aktien des Unternehmens in einen spektakulären Sturzflug über.

Die Wirecard-Papiere hatten nach mehreren Handelsunterbrechungen zunächst in der Spitze rund zwei Drittel ihres Wertes verloren und waren auf 35 Euro abgesackt. Dann erholten sich die Anteilscheine zwischenzeitlich etwas und stiegen, bis sie wieder unter Druck gerieten und immer tiefer ins Minus rutschten.

Am Nachmittag standen die Papiere rund 71 Prozent im Minus bei 30,23 Euro. Dies ist das tiefste Niveau seit März 2016. Damit steuern die Wirecard-Aktien auf einen der größten prozentualen Tagesverluste zu, den je ein Dax-Unternehmen auf Schlusskursbasis erlitten hat. Die Marktkapitalisierung schmolz im Vergleich zum Schlusskurs am Mittwoch um rund 9 Milliarden auf 3,7 Milliarden Euro zusammen.

Wirecard-Fiasko: Konzern löst Börsenbeben aus und spricht von „gigantischem Betrug“

Erstmeldung: München - Der Zahlungsdienstleister Wirecard kann wegen milliardenschwerer Unklarheiten in der Bilanz seinen Jahresabschluss erneut nicht vorlegen. Die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY habe das Unternehmen darüber informiert, dass über die Existenz von Bankguthaben auf Treuhandkonten in Höhe von 1,9 Milliarden Euro keine ausreichenden Prüfungsnachweise vorlägen, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag in Aschheim bei München mit. Damit geht es um etwa ein Viertel der gesamten Bilanzsumme.

Wirecard kündigt Strafanzeige - Aktienkurs im Sinkflug

Wirecard will Strafanzeige gegen Unbekannt erstatten, wie ein Konzernsprecher am Donnerstag sagte. Das Unternehmen sehe sich als mögliches Opfer eines „gigantischen Betrugs“.

Es gebe Hinweise, dass dem Abschlussprüfer von einem Treuhänder oder aus dem Bereich von Banken, die die Treuhandkonten führen, „unrichtige Saldenbestätigungen zu Täuschungszwecken vorgelegt wurden“, hieß es in der Mitteilung. Der Aktienkurs brach daraufhin um mehr als die Hälfte ein.

Der Konzern muss seine bereits mehrfach - zuletzt auf diesen Donnerstag - verschobene Vorlage des Jahresabschlusses für 2019 daher erneut vertagen. Ein neues Datum steht noch nicht fest. „Der Vorstand arbeitet mit Hochdruck daran, den Sachverhalt in Abstimmung mit dem Abschlussprüfer weiter aufzuklären“, hieß es.

Wirecard verschiebt Jahresabschluss erneut - erst 2019 Betrugsvorwürfe an den Konzern

Sollte der Konzern einen testierten Abschluss bis Freitag (19. Juni) nicht vorlegen, könnten Kredite der Wirecard AG in Höhe von etwa zwei Milliarden Euro gekündigt werden, warnte das Unternehmen.

Wirecard stand seit der Gründung 1999 immer wieder im Zentrum von Aktienspekulationen. Anfang 2019 standen sogar schwere Betrugsvorwürfe im Raum. Die britische Financial Times berichtete wiederholt über vorgetäuschte Umsätze und gefälschte Verträge bei Wirecard in Singapur. Wirecard wies die Anschuldigungen stets als verleumderisch zurück.

