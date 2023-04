Standort Deutschland in Gefahr: Immer mehr Unternehmen wandern ab

Von: Dennis Fischer

Teilen

Unter anderem hohe Energiepreise belasten die deutschen Unternehmen. © Sina Schuldt/dpa

Energiekosten und hohe Steuerbelastung: Die Zahl der Unternehmen, die aus Kostengründen aus Deutschland abwandern, ist so hoch wie seit 15 Jahren nicht mehr.

Berlin – Die Standortbedingungen verschlechtern sich aus Sicht der Unternehmen in Deutschland zusehends. Das deutet eine Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) an, die dem Handelsblatt vorliegt. Demnach verlagern deutsche Unternehmen ihr Geschäft zunehmend ins Ausland. 32 Prozent der Investitionen außerhalb von Deutschland haben inzwischen den Zweck der Kostenersparnis. Damit verlassen aus Kostengründen so viele deutsche Firmen den Heimatmarkt wie seit 15 Jahren nicht mehr. Vor zehn Jahren wurden nur 20 Prozent der Auslandsinvestitionen aus diesem Grund getätigt.

Als Grund für die Abwanderungen gelten die im internationalen Vergleich hohen Energiepreise und Bürokratiekosten sowie die Steuerbelastung, zumal insbesondere die USA und China Firmen mit Subventionen locken. DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben hält die Umfrage für ein Warnsignal, wie er am Wochenende in einem Brandbrief an die Chefs der regionalen Industrie- und Handelskammern (IHK) äußerte.

„Das ist geradezu ein Weckruf für bessere Standortbedingungen“, schreibt Wansleben. Er verweist insbesondere auf die steuerliche Belastung. „Die Politik muss bei vielen Themen die richtigen Weichen stellen – zum Beispiel in der Steuerpolitik“, fordert er. Der DIHK hatte bereits im November vor schlechteren Standortbedingungen gewarnt.

Standort Deutschland: Zinsanstieg verteuert Investitionen

Die Zurückhaltung hat mehrere Gründe. Die Zinsen für Unternehmenskredite, die seit Jahresmitte 2022 über zwei Prozentpunkte zugelegt haben, dämpfen die Dynamik. Auch die Zahl der gewerblichen Kfz-Zulassungen, ein wichtiger Frühindikator für Investitionen der Firmen, ist im Februar zurückgegangen, berichtete das Handelsblatt weiter.

Ein Hebel, um den Standort wieder attraktiver zu machen, wäre die Steuerpolitik, doch die im Vertrag der Ampelkoalition angekündigten Superabschreibungen für Investitionen in Digitalisierung und Klimaschutz lassen weiter auf sich warten. Wansleben fordert daher eine Reaktion: „Wir brauchen steuerliche Anreize, um Investitionen hierzulande wieder attraktiver zu machen.“

Ampel-Koalition: Steuererleichterungen geplant

Laut Bericht will Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) auf die Kritik der Wirtschaft eingehen. Lindners Beamtinnen und Beamte erarbeiten derzeit Entlastungsmaßnahmen für die Wirtschaft. Ein wichtiger Bestandteil soll demnach eine Investitionsprämie werden. Unternehmen, die in Energieeffizienz und Klimaschutz investieren, soll der Staat steuerlich fördern. Vermutlich wird das nicht in Form einer Abschreibung, sondern einer steuerlichen Prämie umgesetzt. Zudem will der Finanzminister Gewinne von Personengesellschaften begünstigen, wenn sie nicht an die Firmenbesitzer ausgeschüttet werden, sondern im Unternehmen verbleiben.



Unterstützt wird Lindner bei seinen Vorhaben von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Der hatte im Januar in seinem Jahreswirtschaftsbericht ähnliche Ideen geäußert. DIHK-Geschäftsführer Wansleben fordert in seinem Brief Tempo von den Regierenden: „Die Lage ist ernst.“