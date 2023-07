Wirtschaftsvertreter betrachten Höhenflug der AfD mit Besorgnis

AfD-Logo © Emmanuele Contini/Imago

Deutsche Wirtschaftsvertreter betrachten den Höhenflug der AfD mit Besorgnis.

München in Deutschland - „Die Partei lehnt vieles ab, was für unsere Wirtschaft wichtig ist, etwa Zuwanderung oder den Euro“, sagte der Präsident des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Karl Haeusgen, der „Welt“ vom Samstag. „Das könnte zu einem negativen Standortfaktor werden.“ Zudem leugne die AfD den menschengemachten Klimawandel und seine Folgen.

Die Aussage von CDU-Chef Friedrich Merz zu einer möglichen Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene sieht Haeusgen daher kritisch. „Für den Standort Deutschland sind solche Gedankenspiele gefährlich.“

Der Chef des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm, sagte dem „Münchner Merkur“ vom Samstag, die AfD entwickle sich zum zusätzlichen Risiko für den Industriestandort. „Als BDI-Präsident sage ich ganz klar: Deutschland lebt von seiner weltweiten Vernetzung. Und jede Politik, die diese Vernetzung reduzieren will, schadet dem Wirtschaftsstandort und damit uns allen.“ Außerdem brauche Deutschland qualifizierte Zuwanderung, allein schon für den Arbeitsmarkt. ilo/pw

AfD will Europawahlprogramm erst am Ende des Parteitags verabschieden

Die AfD will ihr Programm für die Europawahl im kommenden Juni erst zum Abschluss des derzeit in Magdeburg stattfindenden Parteitags verabschieden. Die knapp 600 Delegierten folgten am Samstag mit großer Mehrheit der Parteispitze. Es müsse „oberste Priorität“ auf dem Parteitag sein, „eine rechtssichere und unanfechtbare Liste“ von 30 oder mehr Kandidaten aufzustellen“, begründete AfD-Vize Mariana Harder-Kühnel den Antrag des Parteivorstands auf Änderung der Tagesordnung.



Das Wahlprogramm dürfte somit erst am kommenden Sonntag beschlossen werden. Im 92-seitigen Entwurf der Programmkommission spricht sich die AfD für eine radikale Umgestaltung der europäischen Politik aus. Die Forderung nach einer „geordneten Auflösung der EU“ wurde allerdings von Seiten der Parteispitze bereits im Vorfeld relativiert. Dies sei durch ein „redaktionelles Versehen“ in den Text geraten, hieß es.



Angestrebt wird aber in jedem Fall eine Art Neugründung der EU. „Wir wollen eine neue europäische Wirtschafts- und Interessengemeinschaft gründen, einen Bund europäischer Nationen“, heißt es im Programmentwurf.



Ausdrücklich lehnt die AfD das Ziel eines „europäischen Bundesstaats“ ab: „Ein solches Gebilde verfügt weder über ein Staatsvolk, noch über das erforderliche Mindestmaß an kultureller Identität, welche notwendige Voraussetzungen für gelingende Staaten sind.“ Entscheidungen sollten nicht in Brüssel gefällt werden, sondern von der Nationalstaaten. Gefordert wird die Auflösung des EU-Parlaments; dessen Kompetenzen sollen bis zu einer nicht näher erläuterten „Neuordnung der Verhältnisse“ an die Nationalstaaten übergehen.



In der Präambel des Programms ist von „globalistisch eingestellten Eliten“ die Rede, die sich der EU bemächtigt hätten. Ein weiteres Feindbild sieht die AfD im Islam, den sie als „Gefahr für Europa“ einstuft. Auch deshalb müsse die Zuwanderung „massiv beschränkt“ werden - auch mithilfe der „Errichtung physischer Barrieren“ an den EU-Außengrenzen, so der Programmentwurf.



Die AfD fordert eine Wiederannäherung an Russland. Die Wirtschaftssanktionen müssten „sofort“ beendet werden. Eine ausdrückliche Verurteilung des russischen Angriffskriegs findet sich in dem Wahlprogramm nicht. Es enthält lediglich die Feststellung: „Die russische Invasion in der Ukraine hat unter den Betroffenen viel Leid erzeugt.“ cha/pw