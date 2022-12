Wirtschaftsweise Schnitzer will Firmenerben bei Erbschaftsteuer stärker in die Pflicht nehmen

Von: Thomas Schmidtutz

Teilen

Monika Schnitzer: Die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen hat sich für eine Reform der Erbschaftsteuer ausgesprochen. © Imago

Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer plädiert für eine umfassende Neuregelung der Erbschaftsteuer. Auch Firmenerben sollten einen höheren Beitrag leisten.

München – Die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, dringt auf eine grundlegende Reform der Erbschaftsteuer. „Eine umfassende Neuregelung“ sei „angezeigt“, sagte Schnitzer im Interview mit Merkur.de. Wer kein Haus erbe, müsse in Ballungsräumen wie München, Frankfurt oder Hamburg „sehr, sehr gut verdienen, um überhaupt die Chance auf ein Eigenheim zu haben“, sagte die Ökonomin. Hauserben hätten demgegenüber „sehr viel bessere Startchancen“, auch, wenn sie Erbschaftsteuer zahlen müssten.

Bei einer Neuregelung müssten künftig auch Firmenerben stärker zur Kasse gebeten werden, forderte Schnitzer. Aktuell sei die Steuerlast bei der Vererbung eines Unternehmens „vergleichsweise gering“. Dagegen werde bei der Vererbung von Finanzanlagen, einer Oldtimer-Sammlung oder Kunst „ordentlich Erbschaftsteuer“ fällig. Diese Ungleichbehandlung sei „nicht wirklich plausibel“, bemängelte die Professorin für Komparative Wirtschaftsforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Schnitzer trat zugleich Einwänden gegen eine höhere Besteuerung von Firmenerben entgegen, wonach ein Großteil des Vermögens in den Betrieben gebunden sei und nicht entnommen werden könne, ohne die Existenz der Unternehmen zu gefährden. Man „könnte hier sehr gut mit Stundungen arbeiten, bei denen die anfallende Erbschaftsteuer über mehrere Jahre aufgeteilt und abgezahlt“ werde. Dafür gebe es „konkrete Vorschläge“. Eine solche Anpassung sei „vergleichsweise einfach umsetzbar und gerechter als die bestehende Regelung“, sagte die Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

Wirtschaftsweise begrüßt Förderkürzungen für E-Autos

Die für 2023 geplanten Kürzungen der Förderung von Fahrzeugen mit Hybrid- und E-Antrieben begrüßte Schnitzer. Durch die staatliche Unterstützung sei die Nachfrage nach E-Autos in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Inzwischen komme die Industrie bei der Lieferung von Hybrid- und E-Autos allerdings kaum noch hinterher. „Solange das nicht besser wird, sind weitere Kaufanreize nicht sinnvoll. Sie treiben die Preise und die Automobil-Branche steckt sich viel Geld ein – ohne, dass deshalb mehr E-Fahrzeuge auf die Straße kommen“, sagte die Wirtschaftsweise.

Zugleich äußerte Schnitzer indirekt Kritik an der Modellpolitik der deutschen Autobauer. Es müsse die Frage erlaubt sein, „ob das Angebot der deutschen Hersteller an günstigen E-Autos groß genug“ sei. Auch in China laufe das E-Auto-Geschäft für die deutschen Hersteller „nicht mehr so gut, weil sie Fahrzeuge in den unteren Preissegmenten kaum im Angebot haben. Hier ist also erst mal die Automobil-Industrie gefragt“, sagte die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen.

Schnitzer appelliert an Haushalte: Nach den Feiertagen ist wieder Energiesparen angesagt

Mit Blick auf die Versorgungslage mit Gas zeigte sich Schnitzer optimistisch. „Ich bin momentan sehr zuversichtlich, dass wir ohne Gasmangellage und Rationierung oder gar Zwangsabschaltungen über den Winter kommen“. Zwar sei es „sehr verständlich“, dass es sich die Haushalte „über die Feiertage zu Hause gemütlich machen wollen“. Aber danach sei „wieder Energiesparen angesagt“. Neben den Appellen würden dabei auch die Preise helfen. Viele Haushalte hätten bislang noch keine Abrechnung mit den neuen Preisen vorliegen. „Nach dem Jahreswechsel wird das anders sein. Das wird einen zusätzlichen Sparanreiz bringen“, sagte Schnitzer.