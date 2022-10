Rat der Wirtschaftsweisen: Monika Schnitzer wird erste Frau an der Spitze

Von: Lisa Mayerhofer

Teilen

Monika Schnitzer, Professorin für Volkswirtschaftslehre an der LMU München und „Wirtschaftsweise“. © Arne Dedert/dpa

Monika Schnitzer, Professorin an der LMU München, wird die Vorsitzende des Gremiums der Wirtschaftsweisen und ist damit die erste Frau an der Spitze des Rates.

Wiesbaden – Die Wirtschaftswissenschaftlerin Monika Schnitzer ist zur Vorsitzenden des Gremiums der Wirtschaftsweisen gewählt worden. „Damit ist erstmals eine Frau Vorsitzende des Sachverständigenrates Wirtschaft“, erklärte das wichtige Beratergremium der Bundesregierung am Donnerstag. Schnitzers Mandat ist demnach zunächst für drei Jahre angesetzt.

Professorin der LMU München wird Vorsitzende der Wirtschaftsweisen

Die 61-Jährige ist Professorin für Komparative Wirtschaftsforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München und seit April 2020 Mitglied des fünfköpfigen Gremiums. Im August waren Ulrike Malmendier und Martin Werding in den Weisenrat berufen worden. Damit hat das Beratergremium erstmals eine weibliche Mehrheit. Weitere Mitglieder sind Veronika Grimm und Achim Truger.

Im September hat sich der Sachverständigenrat der Bundesregierung zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowohl für längere AKW-Laufzeiten als auch für ein generelles Tempolimit ausgesprochen. In einem Beitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mahnte der Rat „Pragmatismus und Kompromissbereitschaft von allen Seiten“ an, um die Energiesicherheit zu steigern und den Energieverbrauch zu senken. (lma/dpa)