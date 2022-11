Wissing: Bürger im ländlichen Raum werden stark von 49-Euro-Ticket profitieren

Volker Wissing © IMAGO/Alexander Pohl

Volker Wissing (FDP), Bundesverkehrsminister, hat die Vorwürfe zurückgewiesen, dass auf dem Land lebende Menschen nicht von dem 49-Euro-Ticket profitieren würden.

Berlin in Deutschland - „Gerade im ländlichen Raum werden die Bürger von dem Ticket stark profitieren“, sagte Wissing der Rheinischen Post und dem Bonner General-Anzeiger (Freitagsausgaben). Der öffentliche Nahverkehr sei in ländlichen Gebieten „meist viel teurer“ als in Städten und Ballungszentren. Nun werde er „für die Menschen auf dem Land preiswerter und sie können das Ticket im Alltag nutzen“, sagte Wissing.

Wissing forderte indes Sorgfalt bei der Umsetzung des 49-Euro-Tickets. Der Verkehrsminister wörtlich: „Es hilft nichts, wenn wir jetzt etwas übers Knie brechen und technische Probleme den Start erschweren.“ Er habe zum angepeilten Starttermin 1. Januar „immer auch als Voraussetzung genannt, dass es technisch zu diesem Datum möglich ist“. Die Bundesländer müssten die Umsetzung nun „zügig“ mit dem Bund klären, „sodass wir in einigen Wochen ein verbindliches Startdatum nennen können“, sagte Wissing. se