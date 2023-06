Wissing: Deutschlandticket soll auch in Frankreich nutzbar sein

Volker Wissing mit Deutschlandticket © Chris Emil Janssen/IMAGO

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will, dass Nutzer des 49-Euro-Tickets künftig auch kostenfrei am französischen Nahverkehr teilnehmen können.

Berlin in Deutschland - „Frankreich plant ebenfalls die Einführung eines nationalen Tickets, das unserem Deutschlandticket ähnelt“, sagte Wissing den Zeitungen der Funke Mediengruppe und der französischen Zeitung „Ouest-France“.

„Ich hätte eine große Sympathie dafür, dass wir unsere nationalen Tickets gegenseitig anerkennen.“ Andere europäische Länder könnten dann dem deutsch-französischen Vorbild folgen. Wissing räumte aber ein, dass dies ein komplexes Unterfangen sei, das Zeit in Anspruch nehmen werde.



Bereits ab Montag können sich junge Erwachsene aus Deutschland und Frankreich um Gratis-Tickets für Zugreisen ins jeweilige Nachbarland bewerben. Es werden insgesamt 60.000 Tickets zur Verfügung gestellt, wie Wissing ankündigte.

Mit dem deutsch-französischen Freundschaftspass können junge Erwachsene im Alter von 18 bis 27 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland oder Frankreich zwischen dem 1. Juli und dem 31. Dezember 2023 einen Monat lang das jeweilige Nachbarland bereisen. Jeweils 30.000 Pässe werden auf deutscher und französischer Seite vergeben. Sie können ab Montag um 10.00 Uhr auf der Website www.deutsch-franzoesischer-freundschaftspass.de abgerufen werden. bfi/ma

Bahnverkehr immer häufiger durch Menschen an oder auf Gleisen behindert

Immer häufiger stören Menschen an oder auf den Gleisen den Bahnverkehr. Wie die „Welt am Sonntag“ in Berufung auf eine Statistik des Bundesverkehrsministerium berichtet, gab es 2014 noch rund 3300 Fälle von „Personen im Gleis“ - im vergangenen Jahr lag die Zahl mit 4039 gut 20 Prozent höher. So sei auch die Dauer der Gleissperrungen um etwa ein Fünftel von gut 4000 Stunden auf mehr als 5000 Stunden im Jahr gestiegen, heißt es demnach in dem Dokument.



Die Deutsche Bahn bestätigte der Zeitung diese Entwicklung. „Wesentliche Gründe sind aus unserer Sicht das sinkende Gefahrenbewusstsein, eine geringere Hemmschwelle, Verbotenes zu tun, sowie gerade bei jüngeren Menschen die größere Bereitschaft, sich an gefährlichen Trends wie Selfies im Gleisbereich zu beteiligen“, sagte eine Bahn-Sprecherin.



Mit schweren Folgen: Sobald der Verdacht besteht, dass sich jemand an oder auf den Schienen befindet, wird die betroffene Strecke vorsorglich gesperrt. Das führe zum Teil zu erheblichen Verspätungen, sagte die Sprecherin demnach weiter.



Die Ampelfraktionen erwägen der „Welt am Sonntag“ zufolge, die gesetzlichen Regelungen so zu lockern, dass künftig nicht mehr in jedem dieser Fälle die Strecke komplett gesperrt werden muss. „Stundenlange Sperrungen wegen eines Pilzesammlers, der zufällig am Streckenrand unterwegs ist, müssen der Vergangenheit angehören“, sagte der bahnpolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Matthias Gastel, der die Statistik beim Bundesverkehrsministerium erfragt hat. Seine Fraktion werde sich daher für Gesetzesänderungen einsetzen.



Solchen Vorschlägen für Gesetzesänderungen stehe die Bahn „offen gegenüber“, sagte die Bahnsprecherin zu möglichen Gesetzesänderungen. Bei Erwachsenen, die nicht direkt im Gleisbett gesehen wurden, könne unter Umständen „mit sehr geringer Geschwindigkeit auf Sicht“ gefahren werden. „Bei Kindern und Personen im Gleis muss die Strecke aber weiterhin zur Sicherheit gesperrt werden“, stellte die Sprecherin in der Zeitung klar.



Dem Bericht zufolge dauerten die Streckensperrungen im vergangenen Jahr 75 Minuten. Damit wäre in der Regel eine Entschädigung fällig - doch nach einer neuen EU-Verordnung muss in derartigen Fällen seit der vergangenen Woche kein solcher Ausgleich mehr gezahlt werden. „Personen im Gleis fallen bei den Fahrgastrechten in die Kategorie ‚Eingriff durch Dritte‘, zu denen etwa auch Kabeldiebstahl gehört“, sagte die Bahnsprecherin. In diesem Fall sähen die EU-Regeln künftig „keine Pflicht zur Zahlung von Entschädigungen mehr vor“.



Ihren Angaben nach wird der Konzern aber bei mehreren unterschiedlichen Gründen für eine Verspätung kulant handeln und nur dann keine Entschädigung zahlen, „wenn die Verspätung ausschließlich und zweifelsfrei auf einen Eingriff Dritter zurückzuführen ist“. oer/