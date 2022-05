Wissing hofft auf große Resonanz beim Neun-Euro-Ticket

Volker Wissing © IMAGO / Political-Moments

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) erhofft sich eine starke Nutzung des Neun-Euro-Ticket für den ÖPNV.

Berlin in Deutschland - "Wenn es einen richtigen Ansturm gibt, dann heißt es ja, dass wir mit der Maßnahme genau richtig liegen, denn wir wollen ja, dass der ÖPNV stärker genutzt wird. Das wäre dann ein Zeichen des Erfolgs des Tickets", sagte Wissing am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin".

Das Neun-Euro-Ticket soll in den Monaten Juni, Juli und August gelten und ist Teil des Entlastungspakets für die Bürgerinnen und Bürger, das die Bundesregierung zur Abfederung der enorm gestiegenen Energiekosten auf den Weg gebracht hat.



Das Ticket solle einen Anreiz zum Energiesparen in Zeiten des Krieges schaffen, sagte Wissing. Dieser kurzfristige Effekt sei wichtig, betonte der Verkehrsminister. "Gleichzeitig wollen wir aber den ÖPNV nachhaltig stärken, das heißt, wir wollen jetzt am Ende der Pandemie schnell zurück zu den Fahrgastzahlen, die wir vor der Pandemie hatten, und selten stand der ÖPNV so im Mittelpunkt wie jetzt mit dem 'Neun für 90'-Ticket." bfi/ilo

Ifo-Umfrage: Autohersteller blicken pessimistisch auf die kommenden Monate



Die Autohersteller in Deutschland blicken laut Umfrage des Ifo-Instituts pessimistisch auf die kommenden Monate. Sie seien verunsichert aufgrund des Kriegs in der Ukraine, erklärte das Institut am Mittwoch. Der vom Ifo ermittelte Index der Erwartungen fiel von minus 21,8 Punkten im März auf minus 30,4 Punkte im April.



Die aktuelle Lage dagegen bewerten die Autobauer laut Umfrage wieder positiv: "Die Hersteller können höhere Verkaufspreise durchsetzen und so trotz geringerer Stückzahlen ihre Erlöse steigern", erläuterte Ifo-Experte Oliver Falck. Die Preispläne der Hersteller stiegen demnach auf einen neuen Höchststand.



Bei den Zulieferern ergab die Umfrage ein ähnliches Bild: Auch ihre Erwartungen verschlechterten sich - bei der aktuellen Lage bleiben die positiven und negativen Bewertungen dagegen "ausgeglichen", wie das Ifo weiter mitteilte. Die Zulieferer rechnen demnach einerseits damit, ihre gestiegenen Produktionskosten auf die Verkaufspreise aufschlagen zu können. Die Preispläne seien auf einen historischen Höchststand gestiegen. Auf der anderen Seite sind den Angaben zufolge aber wieder mehr Unternehmen entlang der Lieferkette vom Mangel an Vorprodukten betroffen. ilo/mt