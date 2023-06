Wissing: Neue Förderungen für Ladestationen in Planung

Volker Wissing (FDP) © IMAGO

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) plant für die Nutzung von Elektroautos neue Förderungen.

Berlin in Deutschland - „Schon bald starten wir zwei weitere Förderangebote, um Privathaushalte beim Bau von Ladestationen mit Eigenstromversorgung sowie Unternehmen bei der Errichtung von Schnellladeinfrastruktur zu unterstützen“, erklärte der Minister gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio. Die Förderprogramme haben laut ARD ein Gesamtvolumen von 900 Millionen Euro.

Mit 500 Millionen Euro sollen in privaten Wohngebäuden Ladestation, Photovoltaikanlage sowie Speicher gefördert werden - aber nur im Paket, wie das Hauptstadtstudio am Donnerstag unter Berufung auf ein Schreiben des Verkehrsministeriums berichtete. Dieses Programm solle im Herbst an den Start gehen.

Das Verkehrsministerium rechne insgesamt mit einer hohen fünfstelligen Zahl an Anträgen privater Haushalte. Finanziert werden solle das Programm über den Klima- und Transformationsfonds, einem Sondervermögen in Höhe von rund 35 Milliarden Euro. Abgewickelt werden sollen die Anträge laut Bericht über die staatliche Förderbank KfW. Wie hoch die Förderung individuell ausfällt, wolle das Ministerium zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.



400 Millionen Euro sind laut Bericht dafür geplant, den Aufbau von Schnellladeinfrastruktur sowie einen Netzanschluss für den Betrieb von gewerblich genutzten Pkw zu unterstützen. Hier sei der Start bereits für den Sommer geplant, so das Hauptstadtstudio. Am Donnerstag findet die Ladeinfrastruktur-Konferenz des Bundesverkehrsministeriums statt. ilo/pw