Witwenrente: Welche Abzüge bei der Hinterbliebenenrente drohen

Von: Dennis Fischer

Existieren neben einer Witwenrente noch weitere Einkünfte, werden diese auf die Hinterbliebenenrente angerechnet. Eine Übersicht.

Berlin – Erhalten Rentenbezieher noch zusätzlich eine Witwer- oder Witwenrente, kommen dabei oft Abzüge ins Spiel. Die Rentenversicherung rechne grundsätzlich weitere Einkünfte neben einer Hinterbliebenenrente an, berichtet t-online.de. Allerdings geschehe dies erst oberhalb eines Freibetrags und auch nur zu 40 Prozent.

Witwenrente: Was das Sterbevierteljahr bedeutet

Eine Ausnahme gilt für das sogenannte Sterbevierteljahr, erklärt die Deutsche Rentenversicherung. Das sind die drei Monate, die auf den Monat folgen, in dem der Ehe- oder Lebenspartner gestorben ist. In dieser Zeit wird das eigene Einkommen und damit auch die Rente nicht angerechnet. Dann gibt es die Witwen- oder Witwerrente also in voller Höhe.

Auf die Witwenrente werden unter Umständen weitere Einkünfte angerechnet. © Imago

Ist das Sterbevierteljahr vorbei, sinkt die Hinterbliebenenrente, wenn daneben eine eigene Rente existiert. Zum anrechenbaren Einkommen zählen Renten der gesetzlichen Rentenversicherung, aber auch Betriebsrenten und Renten aus privaten Lebens-, Renten- oder Unfallversicherungen.

Witwenrente: Ausnahmen bei der Anrechnung

Aber auch hier gibt es noch einmal Ausnahmen. Die eigene Rente werde auch nach dem Sterbevierteljahr nicht auf die Witwenrente angerechnet, wenn der Ehepartner vor 2002 gestorben ist oder die Ehe vor 2002 geschlossen wurde und mindestens ein Ehepartner vor dem 2. Januar 1962 geboren wurde.

Wie viel Witwenrente es nun konkret zur eigenen Rente gibt, lasse sich nicht pauschal sagen, so t-online.de. Das hänge von verschiedenen Faktoren ab: der Höhe der Witwenrente, der Höhe der eigenen Rente und dem jeweils geltenden Freibetrag.

Unterschiedliche Freibeträge bei der Witwenrente

Die eigene Rente wird nur dann angerechnet, wenn sie oberhalb eines bestimmten Freibetrags liegt. Ist das nicht der Fall, gibt es die volle Witwenrente. Die Höhe des Freibetrages richtet sich danach, ob man sich in den neuen oder den alten Bundesländern aufhält.

In den alten Bundesländern beträgt der Freibetrag 950,93 Euro pro Monat, in den neuen Bundesländern 937,73 Euro (Stand: März 2023). Sind die Kinder noch minderjährig oder stecken noch in Schul- oder Berufsausbildung, erhöht sich der Freibetrag pro Kind monatlich um 201,71 Euro in den alten Bundesländern und 198,91 Euro in den neuen Bundesländern.

Der Freibetrag für die Einkommensanrechnung ist mit dem aktuellen Rentenwert verknüpft. So steigt er automatisch mit, wenn die Renten erhöht werden. Er beträgt für alle Hinterbliebenenrentner das 26,4-Fache des Rentenwertes. Der Erhöhungsbetrag pro Kind beträgt immer das 5,6-Fache des Rentenwerts.