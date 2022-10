Russischer Top-Ökonom: „Putin geht das Geld aus, um Soldaten zu bezahlen“

Von: Lisa Mayerhofer

Ein Poster mit dem Bild von Wladimir Putin liegt beschädigt auf dem Boden einer Polizeistation in Kupjansk. Dem russischen Präsidenten geht laut dem Ökonomen Gurijew das Geld aus. © Ashley Chan/dpa

Wladimir Putin fehlt es schon jetzt für den Ukraine-Krieg an Geld und Ausrüstung. Der russische Top-Ökonom Sergej Gurijew sieht laut Bericht einen „enormen Verfall der russischen Wirtschaft“.

Moskau – Seit dem Überfall auf die Ukraine befindet sich Deutschland mit Russland in einer wirtschaftlichen Auseinandersetzung. Gerade bemüht sich die Ampel-Koalition, dessen Auswirkungen – explodierende Strom- und Gaspreise – auf die Verbraucher und die Unternehmen einzudämmen. Doch wie sieht es in Russland aus?

Ein düsteres Bild dazu zeichnet der berühmte russische Ökonom Sergej Gurijew, der im Exil lebt. Er war früher Chefökonom der Osteuropaförderbank EBRD und ist heute Prorektor der französischen Eliteuniversität Sciences Po. Im Gespräch mit dem Handelsblatt verdeutlicht er den „enormen Verfall der russischen Wirtschaft“.

Ökonom Gurijew: Putin muss „eingemottete Panzer aus der Sowjetzeit auspacken“

Dafür führt er mehrere Gründe an: Durch die Sanktionen des Westens hätten sich die Importe von Hightech-Produkten nach Russland halbiert. Diese würden jetzt in vielen Branchen als Ersatzteile oder Technologien fehlen. „Da russische Firmen noch Vorräte an diesen Produkten hatten, ist der Sanktionseffekt erst schleichend gekommen“, so Gurijew. Dies bedeute auch, dass Russland keine modernen Waffen mehr bauen könne. Stattdessen müsse der russische Präsident Wladimir Putin für den Ukraine-Krieg „die alten, eingemotteten Panzer aus der Sowjetzeit auspacken“, sagt der Ökonom dem Wirtschaftsmagazin.

Auch die britischen Geheimdienste gehen von Ausrüstungsproblemen in der russischen Armee aus. „Wir wissen, und das wissen auch russische Kommandeure im Krieg, dass ihnen die Ausrüstung und Munition ausgeht“, sagte der Direktor des britischen Geheimdienstes GCHQ, Jeremy Fleming, am Dienstag einem vorab veröffentlichten Redemanuskript zufolge, aus dem die BBC zitierte. Der russische Präsident mache strategische Fehler.

Ukraine-Krieg: Putin geht das Geld aus – auch wegen des drastischen Rückgangs der Energieexporte

Zudem habe Putin immer weniger Geld, um den aufwändigen Krieg gegen die Ukraine zu finanzieren, glaubt Gurijew. Die russische Staatskasse leide dem Ökonomen zufolge stark darunter, dass große Teile der Zentralbankreserven eingefroren worden sind. Dazu kämen hohe Steuerausfälle.

Zwar konnte Russland von Januar bis Juli einen Haushaltsüberschuss von fast 500 Milliarden Rubel erwirtschaften, dieser sei im August wegen des drastischen Rückgangs der Energieexporte allerdings auf 137 Milliarden Rubel geschrumpft, berichtet die amerikanische Wirtschaftszeitung Financial Times. Demnach sei allein für den August ein monatliches Defizit von etwa 360 Milliarden Rubel (5,8 Milliarden Euro) entstanden. Schon im Juli sei Angaben des russischen Wirtschaftsministeriums zufolge die russische Wirtschaft im Vergleich zum Vorjahr um 4,3 Prozent geschrumpft. Zum Vergleich: Die deutsche Wirtschaft stagnierte in diesem Zeitraum, die Regierung rechnet für das Jahr mit einem Wachstum von 1,4 Prozent.

Leichter wird es für Putin in Zukunft wohl eher nicht: Da bald auch das Öl-Embargo der EU noch in Kraft treten wird, hat Russland noch weniger Einnahmemöglichkeiten. Gurijew sagte gegenüber dem Handelsblatt: „Wenn das so weitergeht, geht Putin das Geld aus, um immer neue Soldaten für den Ukraine-Krieg zu bezahlen.“ (lma/dpa)