Mehr Wohngeld ab 2023 - So viel gibt‘s für Rentner und Familien

Die Inflation belastet viele Bürger mit geringem Einkommen. Zum 1. Januar wird das Wohngeld reformiert. Wir haben den Überblick über alles, das Sie wissen müssen.

München - Das Leben wird immer teurer. Um die Bürger mit ohnehin schon geringem Einkommen zu entlasten, wird zum 1. Januar 2023 das Wohngeld reformiert. Mehr Menschen haben dann Anspruch auf mehr Geld. Gerade in teuren Regionen wie München ist das für viele eine gute Nachricht.

Bürger mit einem kleinen Einkommen oder einer geringen Rente dürfen ab dem kommenden Jahr mit einem Zuschuss des Staates rechnen. Denn zum 1. Januar soll eine Reform des Wohngeldes in Kraft treten. Der Bundestag hat bereits zugestimmt und Ende November wird auch ein Ja des Bundesrates dazu erwartet. Beantragen kann man das neue wie das alte Wohngeld bei der Gemeinde bzw. im Landratsamt. Wie groß die Unterstützung ist, welche Voraussetzungen man erfüllen muss – hier die wichtigsten Details.



Wer von der Reform profitiert

Laut Statistischem Bundesamt erhielten bisher rund 600.000 Haushalte in Deutschland Wohngeld. Durch die Reform soll sich diese Zahl auf zwei Millionen erhöhen. Schon jetzt machen Rentner mit etwa 50 Prozent rund die Hälfte der Wohngeld-Empfänger aus, dieser Anteil könnte durch die Reform noch steigen. Neben vielen Senioren dürften vom neuen Wohngeld vor allem Familien profitieren, bisher ging es dabei um kleine Haushaltseinkommen. Künftig, so die Einschätzung von Experten, dürfte aber auch die untere Mittelschicht profitieren. Wohngeld als Mietzuschuss zahlt der Staat übrigens auch Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen.

Wie hoch die Zuschüsse sind

Für Menschen mit einer kleinen Rente oder einem niedrigem Einkommen geht es um richtig viel Geld. Laut dem Gesetz steigt das Wohngeld um mehr als 100 Prozent – von aktuell durchschnittlich 180 Euro im Monat auf 370 Euro im Monat – das ergibt statt 1960 Euro 4400 Euro im Jahr. Ziel des Gesetzes ist es, dass Haushalte im Schnitt höchstens 40 Prozent ihrer Rente beziehungsweise ihres Einkommens für Wohnkosten ausgeben müssen. Bisher liegt dieser Anteil in der Spitze vor allem in einer Stadt wie München bei gut 50 Prozent.



Wie das Wohngeld berechnet wird



Ob man den Zuschuss zum Wohnen bekommt, hängt davon ab, in welcher Stadt man wohnt und wie hoch dort die Mieten sind. Außerdem spielt eine Rolle, wie viele Menschen in einem Haushalt leben und wie hoch das gesamte Nettoeinkommen des Haushalts ist. Ab 2023 werden die Obergrenzen für das Einkommen deutlich angehoben. Bundesbauministerin Klara Geywitz sagte: Wer Mindestlohn verdient oder eine Rente in dieser Höhe bekommt, soll auf jeden Fall von der Reform profitieren. Geht man von einem Mindestlohn von 12 Euro pro Stunde aus, wäre das ein Bruttoeinkommen von circa 2080 Euro.



Welche Rolle die Miethöhe spielt



Auch hier gelten Obergrenzen – je nachdem, wo man wohnt. Alle Städte und Gemeinden sind dafür wie bisher in sieben Mietstufen eingeteilt. München gehört zur höchsten: Hier gilt für einen Zwei-Personen-Haushalt die Höchstgrenze von 788 Euro Kaltmiete (in der untersten Stufe wären es 420 Euro).



Was mit den Heizkosten ist



Heuer gab es für Wohngeldempfänger bereits einen Heizkostenzuschuss in Höhe von 270 Euro. Ab 2023 soll es für einen Ein-Personen-Haushalt weitere 415 Euro geben, für zwei Personen sind es 540 Euro – und für jede weitere Person im Haushalt noch einmal jeweils 100 Euro. Wichtig: Der Heizkostenzuschuss wird an Wohngeldempfänger automatisch überwiesen, ein Antrag ist nicht nötig. Künftig soll es dann eine fixe Heizkostenkomponente geben und zwar in Höhe von 2,30 Euro pro Quadratmeter als Zuschlag auf die Miete.

Wo die Grenzen des Einkommens liegen



„Durch die Ausweitung der Leistungen verschieben sich die Einkommenshöchstgrenzen, bis zu denen ein Wohngeldanspruch besteht, nach oben“, erklärt Ralph Henger, Experte für Wohnungspolitik am Institut der deutschen Wirtschaft. Ein Single-Haushalt im teuren München etwa darf bisher höchstens ein monatliches Bruttoeinkommen von 1797 Euro haben. Mit der neuen Regelung sind es 2301 Euro. Für einen vierköpfigen Wohngeld-Haushalt in München steigt das Brutto-Maximaleinkommen laut IW von 3697 auf 5077 Euro. Netto steigt die Einkommensgrenze von 1188 Euro auf 1541 Euro.

Wer vom Wohngeld ausgeschlossen ist



Wer Hartz IV oder künftig Bürgergeld, staatliche Grundsicherung oder Bafög bezieht, bekommt kein Wohngeld, weil in diesen Leistungen bereits Geld für die Unterkunft enthalten ist.



Was für Eigentümer gilt

Rund 90 Prozent der Wohngeldempfänger sind Mieter, aber auch Eigentümer können die Hilfe beantragen, um etwa Kredite bezahlen zu können – man spricht dann aber nicht von Wohngeld, sondern von Lastenzuschuss.

