IW: Nur 2,2 Prozent der Mieterinnen und Mieter in Deutschland zahlen Indexmiete

Wohnraummangel erreicht Höchststand seit 20 Jahren

Wohnungen (Symbolbild) © BildFunkMV/IMAGO

Der Wohnraummangel in Deutschland ist so groß wie seit 20 Jahren nicht.

Berlin in Deutschland - Das geht aus dem Frühjahrsgutachten der Immobilienwirtschaft hervor, das der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) am Dienstag vorstellte - das Gutachten wird seit 20 Jahren erstellt. Der Verband ZIA prognostiziert, dass durch Probleme wie etwa „exorbitante Kostensteigerungen“ bis 2025 eine Neubaulücke von bundesweit rund 700.000 Wohnungen entstehen wird.

Wie aus dem Gutachten hervorgeht, stieg allein durch den Ukraine-Krieg die Nachfrage nach Wohnungen hierzulande um rund 200.000. Im vergangenen Jahr zogen auch deshalb sowohl die Mieten als auch die Kaufpreise für Wohnungen deutlich an.

Die Mieten für den Bestand erreichten zum Jahresende durchschnittlich 9,10 Euro pro Quadratmeter und Monat - ein Anstieg im Jahresvergleich um 5,2 Prozent und ein deutlicheres Plus als in den Jahren zuvor. Die stärksten Anstiege und höchsten Mieten gab es in den kreisfreien Städten im Westen. In den Landkreisen war der Anstieg weniger ausgeprägt.



In den sieben wichtigsten Märkten - Berlin, Hamburg, München, Köln, Düsseldorf, Frankfurt am Main und Stuttgart - lagen die Mietsteigerungen mit Ausnahme von Köln und Berlin allerdings unter dem Bundesdurchschnitt. Spitzenreiter hinsichtlich der Höhe bleibt München mit 18,07 Euro pro Quadratmeter.



Die Kaufpreise für Wohnungen erhöhten sich im Jahresvergleich um deutliche 7,8 Prozent auf 3324 Euro pro Quadratmeter. In den westdeutschen kreisfreien Städten lagen die Preise zum Ende des vierten Quartals bei im Schnitt 4221 Euro pro Quadratmeter. Auch hier habe es aber in den wichtigsten Städten einen „Trendwechsel“ gegeben, denn die Preise sanken im vierten Quartal verglichen mit dem zweiten Quartal.



Beim Neubau stützte sich das Gutachten auf vorliegende Zahlen aus dem Jahr 2021. Hier lag die Zahl der Fertigstellungen bei 293.500 - ein Minus von 4,2 Prozent verglichen mit 2020. Möglich sei hier aber eine Verzerrung, denn durch den Lockdown könnten die Fertigstellungen verzögert gemeldet worden sein, heißt es in dem Gutachten.



Erstellt wird das jährliche Gutachten von fünf Experten und Expertinnen für Immobilienwirtschaft und Volkswirtschaftslehre. hcy/ilo

IW: Nur 2,2 Prozent der Mieterinnen und Mieter in Deutschland zahlen Indexmiete

Die an die Inflation gekoppelte Indexmiete ist einer Studie zufolge nur ein „Nischenprodukt“ auf dem deutschen Wohnungsmarkt. Nur 2,2 Prozent der Mieterinnen und Mieter hierzulande haben eine Indexmiete nach Paragraf 557b des Bürgerlichen Gesetzbuches vereinbart, teilte das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) am Dienstag mit. Das zeigten eigene Berechnungen; Basis ist eine Befragung von rund 5300 Mieterinnen und Mietern im Herbst 2022.



Bei Indexmietverträgen ist die Miete an den Verbraucherpreisindex gekoppelt, im Gegenzug verzichten Vermieter auf alle sonstigen Anpassungen. Wegen der hohen Inflation sind die Verträge in die Kritik geraten. Der Deutsche Mieterbund forderte kürzlich ein Verbot bei Neuabschlüssen. Er gab an, dass in den sechs größten deutschen Städten bei jeder dritten Neuvermietung ein Indexmietvertrag abgeschlossen werde.



Das IW erklärte, die große Mehrheit von über 92 Prozent der Mieterinnen und Mieter habe einen Mietvertrag unterzeichnet, bei dem die allgemeinen Mieterhöhungsregelungen gelten. Im Neubau - bei Wohnungen und Häusern, die nach 2020 gebaut wurden - spielten Indexmieten zwar eine etwas größere Rolle, seien aber noch immer deutlich in der Minderheit: Hier haben laut IW sieben Prozent der Mieter einen solchen Vertrag unterzeichnet. Weitere rund elf Prozent hätten einen Staffelmietvertrag. Die Staffelmiete erhöht sich zu bestimmten Zeitpunkten um einen festgelegten Betrag.



IW-Immobilienexperte Ralph Henger rechnet nicht damit, dass Indexmieten marktbeherrschend werden. „Zu groß sind die Risiken und die möglichen Nachteile gegenüber einem Standardmietvertrag, für Mieter wie auch für Vermieter“, sagte er. Wenn Vermieter beispielsweise energetisch modernisieren, dürfen sie die Miete nicht über eine Modernisierungsumlage anheben. Sie sollten deshalb darauf achten, Indexmieten nur für Neubauten oder frisch modernisierten Wohnungen anzubieten - oder die Indexmiete zeitlich zu befristen. Das sei heute schon zulässig.



Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hatte Forderungen nach gesetzlichen Änderungen bei Indexmietverträgen jüngst zurückgewiesen. Gerade in Ballungsgebieten seien die allgemeinen Lebenshaltungskosten über viele Jahre deutlich langsamer gestiegen als die ortsüblichen Vergleichsmieten, sagte er kürzlich den Funke-Zeitungen. Die Situation für Mieter mit Indexmietverträgen sei deshalb häufig besser gewesen als für Mieter mit normalen Mietverträgen. ilo/pe