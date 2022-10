Stornierungswelle: Braucht es finanzielle Hilfen für den Wohnungsbau? Bauverband: „Falscher Ansatz“

Von: Patricia Huber

Immer mehr Bauvorhaben werden storniert. Muss jetzt die Regierung eingreifen? Laut dem Bayerischen Bauverband ist das keine Lösung.

München – Der Wohnungsbau in Deutschland geht zurück. Mit dem Anstieg der Zinsen werden auch die Hausbauer immer zurückhaltender. Bei einer steigenden Zahl von Bauunternehmen gehen nach der monatlichen Erhebung des Münchner ifo-Instituts Auftragsstornierungen ein. Im September meldeten 16,7 Prozent der befragten Bauunternehmen stornierte Aufträge, deutlich mehr als im August (11,6 Prozent), wie das ifo-Institut am Dienstag mitteilte.

Nachfrage nach Immobilienkrediten „von einem Tag auf den anderen eingebrochen“

Grund sind demnach die rasch steigenden Material- und Energiepreise sowie die höheren Kreditzinsen. „Für einige Bauherren ist das alles nicht mehr darstellbar. Sie stellen Projekte zurück oder ziehen ganz die Reißleine“, sagte ifo-Experte Felix Leiss. „Die Unternehmen verfügen im Schnitt immer noch über große Auftragsreserven, aber die Zukunftssorgen waren selten so groß.“

Gleichzeitig geht auch das Interesse an Immobilienkrediten zurück. „Die Nachfrage ist von einem Tag auf den anderen eingebrochen. Viele Projekte im Planungsstadium werden storniert“, sagte Sparkassenpräsident Helmut Schleweis dem Handelsblatt. Auch Schleweis nannte die steigenden Kosten als einen maßgeblichen Faktor. Im ersten Halbjahr sei die Nachfrage nach Immobilienkrediten noch hoch gewesen. „Das lag jedoch auch daran, dass viele Projekte planerisch und finanziell schon auf dem Weg waren“, sagte Schleweis. „In den vergangenen Wochen hat sich das Bild schlagartig verändert.“

Bauverband-Sprecher: Gestiegene Materialpreise als Belastung für Bauvorhaben

Auch Josef Wallner, Sprecher des Bayerischen Bauindustrieverbands, zeichnet dieses Bild im Gespräch mit Merkur.de nach. Dass es vermehrt zu Stornierungen kommt, ist auch ihm bekannt. „Ich habe es vor kurzem bei einer Veranstaltung der Immobilienbranche gehört. Es geht um die großen Projekte, wo die Fremdfinanzierungszinsen eine bedeutende Rolle spielen – das ist das eine. Und natürlich auch die gestiegenen Baukosten und die höheren Materialpreise“, erklärt er.

Die hohen Materialpreise müssen von den Baufirmen an die Kunden weitergegeben werden. Das bedeutet neben den gestiegenen Zinsen also eine zusätzliche finanzielle Belastung, welche zuvor in vielen Fällen sicher nicht einkalkuliert war.

Finanzspritze für Hausbauer? „Ein Einfamilienhaus muss man sich leisten können“

Wären jetzt Hilfen der Regierung angemessen? Schließlich hat sich die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag 400.000 neue Wohnungen jährlich vorgenommen. Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) bekräftigte jüngst das Ziel trotz des schwierigen Umfelds.

Wallner denkt jedenfalls nicht, dass Unterstützung für Wohnungs- und Hausbauer seitens der Regierung jetzt das Richtige wären. „Das wäre der falsche Ansatzpunkt“, macht er deutlich. Wichtiger sei jetzt, den Menschen bei den hohen Energiekosten unter die Arme zu greifen. Die Zinsen wären derzeit ohnehin noch sehr niedrig, sagt er. Er macht klar: „Ein Einfamilienhaus oder eine Wohnung muss man sich leisten können.“ Wer ein Haus bauen möchte, müsse es solide finanzieren können und sich das auch gründlich überlegen. (ph)