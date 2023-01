„Ungeahntes Desaster“: Mieterbund warnt vor Wohnungsmangel und „hartem Jahr“

Wohnungsmarkt

Von Patricia Huber schließen

Der Deutsche Mieterbund erwartet ein „sehr hartes Jahr“ für Mieter. Die Situation am Wohnungsmarkt spitzt sich immer weiter zu.

Berlin – Der Deutsche Mieterbund und die Baugewerkschaft IG BAU schlagen Alarm. Der Wohnungsmarkt stehe vor einem Desaster. „So laut wie jetzt haben die Alarmglocken des Wohnungsmangels lange nicht mehr geschrillt: Die Situation auf dem Wohnungsmarkt wird immer dramatischer“, sagte Mieterbundpräsident Lukas Siebenkotten den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Vor allem beim Angebot an geförderten, bezahlbaren Wohnungen werden wir einen heftigen Einbruch erleben“. Bund und Länder müssten das Ruder jetzt herumreißen. „Oder wir erleben ein ungeahntes Desaster auf dem Wohnungsmarkt“, so Siebenkotten weiter.

Gestiegene Zinsen, teure Materialien: Wohnungsbau stockt

Die starke Zuwanderung, insbesondere von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine, hat zuletzt für Druck auf den Immobilienmarkt in Deutschland gesorgt, wo Wohnraum ohnehin knapp ist. Zudem stockt der Wohnungsbau, weil sich viele Menschen das Bauen angesichts gestiegener Zinsen und teurer Materialien nicht mehr leisten können. Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) hat bereits eingeräumt, dass die Ampel-Koalition ihr Ziel von 400.000 neuen Wohnungen im Jahr verfehlen wird.

Laut einer aktuellen Studie, aus der die Funke-Blätter zitieren, ist der Wohnungsmangel in Deutschland so hoch wie seit 30 Jahren nicht mehr. Bundesweit habe das Wohnungsdefizit zum Jahresende 2022 die Größe von rund 700.000 Wohnungen erreicht, heißt es demnach in der Studie des Hannoveraner Pestel-Instituts sowie des schleswig-holsteinischen Instituts Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen Kiel (Arge). Dies sei „mehr als die doppelte Jahresproduktion an Wohnungen“. Siebenkotten erwartet für 2023 ein „sehr hartes Jahr für Mieterinnen und Mieter“.

Wohnungsmangel steht Fachkräftestrategie der Ampel im Weg

Harald Schaum, stellvertretender Bundesvorsitzender der IG BAU, sprach angesichts des Wohnraummangels von einem Konflikt hinsichtlich der Fachkräftestrategie der Bundesregierung. „Wohnen und Arbeiten – das gehört zusammen. Keiner wird kommen, wenn er hier nicht oder nur zu horrend hohen Mieten wohnen kann“, sagte Schaum den Funke-Zeitungen. „Es gibt ein gewaltiges Dilemma: Der Wohnungsbau ist ein ganz wesentlicher Schlüssel für die Beschäftigungssituation und damit für das Funktionieren der Wirtschaft in Deutschland.“ (ph/AFP/dpa)

Rubriklistenbild: © Frank Hoermann/Sven Simon/Imago