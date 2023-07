VW-Konzern: Warum Audi-Chef Duesmann so plötzlich gehen muss

Von: Patrick Freiwah

Markus Duesmann, Vorstandschef der Marke Audi, wurde von der Wolfsburger Führungsebene entlassen. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Warum muss Audi-Chef Markus Duesmann seinen Hut nehmen? Die Rede ist von enttäuschten Erwartungen, Missverständnissen und einem kuriosen Spitznamen. Auch BMW hat damit zu tun.

Ingolstadt/Wolfsburg - Im Spätsommer 2023 wird Markus Duesmann den Chefposten bei Audi räumen. Der Streit bei der Ingolstädter Premiummarke schwelte dem Vernehmen nach bereits länger - VW-Chef Oliver Blume wollte nun wohl nicht mehr länger zuschauen. Schon zu Beginn von dessen Amtszeit im September 2022 bekam das Management von Europas größtem Autobauer einen Eindruck davon, dass der 55-Jährige sich vor konsequenten Entscheidungen nicht scheut.

Kurzerhand wurde der Konzernvorstand gestutzt, Leidtragende waren Vertriebschefin Hildegard Wortmann und Einkäufer Murat Aksel, die ins zweite Glied zurückmussten. Aksel wurde einige Monate später zudem durch Dirk Große-Loheide ersetzt. Zuletzt griff Blume auch bei der Softwaretochter Cariad durch und ersetzte den Verantwortlichen Dirk Hilgenberg durch den Bentley-Produktionsexperten Peter Bosch.

VW entlässt Audi-Chef: Technologische Entwicklung kein Zugpferd mehr

Die Trennung von Duesmann ist der bislang bedeutendste Posten, der durch die Wolfsburger Chefetage neu besetzt wird. An Stelle von Duesmann übernimmt bei der Audi AG ab September Gernot Döllner das Ruder. Er gilt Medienberichten zufolge als Vertrauter von Blume, beide haben eine gemeinsame Porsche-Vergangenheit. Das Handelsblatt erörtert die Hintergründe, warum Audi-Mutter Volkswagen den radikalen Schritt vollzieht, der dem Blatt zufolge den 17. Personalwechsel im Audi-Vorstand in nicht mal sechs Jahren bedeutet.

Zum einen sähe VW die Renditeziele der Ingolstädter Tochter gefährdet: Diese benötige man just deswegen, weil die eigene Kernmarke VW Pkw selbst Probleme hat, was eine grundlegende Umstrukturierung zur Folge hat. Ein weiteres Versäumnis von Markus Duesmann sei die fehlende Innovationskraft: Die technische Entwicklung gilt zwar Audis Herzstück („Vorsprung durch Technik“), hier sei jedoch in der jüngeren Zeit zu wenig getan worden.

Dies basiere mitunter auf Missverständnissen und enttäuschten Erwartungen zwischen Audi-Chef Duesmann und dessen Vorstandskollegen sowie der Abteilung Entwicklung. Dem Bericht zufolge habe es keine „gemeinsame Sprache mit den Ingenieuren“ gegeben, dazu existieren unterschiedliche Erwartungshaltungen. Mit Bezug auf Insiderinformationen schildert das Handelsblatt, dass Duesmann die technische Abteilung mitunter „überfordert“ habe. Auf Warnungen vor der Kostenlage und weiteren Verzögerungen habe der Verantwortliche wenig verständnisvoll reagiert und dennoch „schnelle Ergebnisse“ verlangt.

Audi-“Phantom“ Duesmann wurde auch Gewinnmarge zum Verhängnis

Zudem glänzte Duesmann offenbar mit Abwesenheit, angeblich erhielt der CEO von der technischen Sparte die Bezeichnung „Phantom“, weil er sich zu wenig mit der bedeutenden Sparte auseinandersetzte. Der Personalwechsel an der Spitze spricht nicht für Kontinuität bei Audi. Einen Ex-Vorstand zitiert die Zeitung mit den Worten: „Die Ingenieure fragen sich bei angestoßenen Projekten immer, wie lange sie daran überhaupt arbeiten müssen, bis diese wieder einkassiert werden.“

Vor wenigen Monaten ging Audi-Chef Duesmann einen eher ungewöhnlichen Schritt und äußerte sich positiv über ein mögliches 130-Tempolimit auf Autobahnen sowie autofreie Tage:

Vor seiner Zeit bei Audi befand sich der 54-Jährige in der Vorstandsetage von Premiumrivale BMW - und wurde vom damaligen VW-Chef Herbert Diess nach Wolfsburg bzw. Ingolstadt gelotst. Der im August 2022 zurückgetretene Diess war zuvor selbst Jahre lang für den Münchner Autobauer tätig. Zum Verhängnis sei Duesmann mitunter geworden, dass die Gewinnmarge von BMW (und auch Mercedes) höher sei als jene von Audi - und das trotz der Synergieeffekte mit VW und den vermeintlich niedrigeren Entwicklungskosten.

Um Geld muss sich Duesmann keine Sorgen machen: Laut BusinessInsider wird er bis zum Vertragsende 2025 der Marke als Berater erhalten bleiben, wodurch er weiterhin sein Millionengehalt kassiert. Das Jahressalär lag 2022 angeblich bei etwa 4,8 Millionen Euro.

Audi zuletzt mit Problemen - „Vorsprung durch Technik“ soll wiederbelebt werden

Neben Entwicklungs- und Softwareproblemen sowie Verschiebungen des Marktstarts mehrerer Baureihen ist das Unternehmen auch auf dem wichtigen chinesischen Markt stark unter Druck geraten. VW und Audi haben im potenziell größten Absatzmarkt seit geraumer Zeit Probleme, mit der Konkurrenz bei Elektroautos klarzukommen. Anfang 2023 hatte VW in China die seit Jahrzehnten gehaltene Marktführerschaft an den heimischen Hersteller BYD verloren.

Vor allem bei digitaler Vernetzung liefert Volkswagen den chinesischen Kunden dem Vernehmen nach nicht das, was die sich wünschen. Konzernchef Blume will im Schatten schwieriger Begleitumstände (abgekühlte Beziehungen beider Länder) in China zurück in die Erfolgsspur finden. Nach wie vor gilt das Land als wichtigster Einzelmarkt der Wolfsburger.

Als Kernaufgabe solle nun der neue Mann Gernot Döllner für Audi die benötigten Gewinne einfahren. Die weitere Mission: den Firmenslogan „Vorsprung durch Technik“ wiederbeleben. (PF mit Material der dpa)