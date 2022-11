VW: Auch nach zweiter Verhandlungsrunde kein Ergebnis zu Haustarifvertrag

Volkswagen kündigt an bei den nächsten Gesprächen ein Angebot zum Haustarif vorzulegen © Artur Widak via IMAGO

Der Automobilhersteller Volkswagen hat auch nach der zweiten Verhandlungsrunde keine konkreten Ergebnisse bezüglich eines neuen Haustarifvertrags an seine Beschäftigten weitergegeben.

Wolfsburg - Das Unternehmen kündigte nach der Sitzung am Mittwoch aber an, bei den nächsten Gesprächen am 22. November ein Angebot vorzulegen.

Die IG Metall mit Sitz in Frankfurt am Main fordert unter anderem 8 Prozent mehr Geld, damit die Kaufkraft zumindest teilweise mit der Rekordinflation mithalten kann. VW verwies bisher auf die wirtschaftlichen Risiken bei gleichzeitig hohem Investitionsbedarf.

Zu der Tarifrunde kamen laut Gewerkschaft gut 4000 Beschäftigte zu einer Kundgebung vor der Volkswagen-Arena in Wolfsburg zusammen. In den Verhandlungen geht es um die Gehälter und Arbeitsbedingungen von rund 125 000 Mitarbeitern. Der VW-Haustarif gilt für die Stammbelegschaft der sechs westdeutschen Standorte in Wolfsburg, Braunschweig, Emden, Hannover, Salzgitter und Kassel sowie bei einigen Töchtern.

Die Friedenspflicht endet am 30. November. Im Konflikt um den Flächentarifvertrag in der niedersächsischen Metall- und Elektrobranche gab es bereits Arbeitsniederlegungen. (dpa)